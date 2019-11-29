Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру02:17

Нефть Brent за сутки подешевела на $3,5 за баррель

РБКвчера в 13:04

Нефтяная корзина ОПЕК стала дешеветь

Росбалтвчера в 09:15

Нефть марки WTI подешевела более чем на 5% на сомнениях в результативности заседания ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 14:05

Цена нефти Brent опустилась на 5%

ТАССвчера в 12:42

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на февраль на Лондонской нефтяной бирже в 12:01 MSK 29 ноября составил $62.87 за баррель

АК&Мвчера в 04:27

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 00:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Авто

Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
SpeedMe вчера в 03:38
Общество

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru вчера в 02:33
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
OAnews 22:04
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM 23:15
Технологии

Четверть детей страдают от психологических проблем из-за смартфонов

Британские исследователи пришли к выводу, что четверть детей страдают от психологических проблем, так как слишком часто пользуются смартфонами.
Pravda.Ru вчера в 06:05
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru 13:55
Происшествия

СМИ рассказали, как остановили напавшего на людей на Лондонском мосту

Вооруженные полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем прохожие остановили злоумышленника, который убил двух человек на Лондонском мосту, сообщает издание Guardian.
РИА Новости 16:32
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru 08:51
Политика

В США перечислили самое странное советское оружие

Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
РЕН ТВ 21:09
Технологии

Бесплатное обновление до Windows 10 всё ещё доступно пользователям

Один из посетителей площадки Reddit, назвавшийся инженером Microsoft, подтвердил, что бесплатное обновление ОС до Windows 10 остаётся доступным.
3DNews 15:04
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport 05:40
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии за слова о евреях

Ведущий не выдержал и выгнал украинского эксперта. Куликов сообщил, что подобных высказываний не будет в эфире.
Вечерняя Москва вчера в 23:45
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка

После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
ТВК 02:16
Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru 10:36
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости 18:29
Авто

Skoda показал новый Rapid для РФ

Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС 13:20
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Газета.Ru 15:39
Футбол

«Ахмат» упустил победу над «Рубином» на 93-й минуте

В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле упустил победу над «Рубином».
Sportbox.RU 12:59
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости 17:30
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
Коммерсантъ 23:37
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии 09:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 22:10
Происшествия

В Гааге задержали подозреваемого в нападении на толпу с ножом

Полиция нидерландской Гааги задержала мужчину, подозреваемого в нападении на людей на одной из главных торговых улиц города.
Gazeta.SPb 13:21
Шоу-бизнес

Ольга Бузова после фотосессии на шоу «План Б» хотела уйти из проекта

Ольга Бузова призналась, что после фотосессии на шоу "План Б" хотела уйти из проекта.
Актуальные Новости вчера в 13:27
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости 22:04
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Футбол

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Чемпионат 28 ноября в 12:40
Происшествия

Суд отправил экс-главу Кирова под домашний арест

Суд принял решение заключить под домашний арест бывшего главу Кирова Владимира Быкова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
REGNUM 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное