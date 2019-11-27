Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
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Минэнерго ожидает снижения переработки нефти в России в 2019 году

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Ориентир по нефти - диапазон 63-65 доллара/баррель - Промсвязьбанк

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Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

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Газета.Ru 06:10
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Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
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Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
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Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
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Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
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