Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,36%, составив $57,90 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 14:01, Ашберн
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла женщина
Инцидент произошел в отделе полиции №3 Оренбурга в ночь на 27 ноября.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Происшествия
Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД
Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
Происшествия
Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову
Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
Политика
Украина назвала два условия контракта на транзит российского газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что отдельные переговоры с Россией по покупке газа не ведутся.
Общество
Жители Кубани приняли запуск ракеты за НЛО
Необычное явление бурно обсуждают в Сети Краснодар, 28 ноября. Жители Кубани стали сегодня вечером свидетелями сигналов из космоса.
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Армия и оружие
Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети
Видео испытаний С-400 против F-16 в Турции появилось в Сети. Ролик обнародовало турецкое издание Ihlas Haber.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Шахтера» Тете
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери
Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Происшествия
Сына Сафронова Затравкина затравили после инцидента в туалете на борту
Сына художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что намерен подать в суд на человека, снявшего видео с ним в туалете самолета, где молодой человек застрял в бортовом туалете.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Политика
Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.
Гаджеты
Huawei объявила скидки до 17 тыс. рублей на свои смартфоны
В рамках крупной распродажи в России смартфоны Huawei предлагают со скидками до 17 тысяч рублей.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone
Цена самой старой из обновляемых версий iPhone снизилась ниже 20 тысяч рублей, сообщил Hi-tech.mail.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Политика
В России исключили возобновление авиасообщения с Грузией в 2019 году
Авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное летом 2019 года со ссылкой на обеспечение безопасности российских граждан, не будет возобновлено раньше следующего года.