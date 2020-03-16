Напомним, 12 марта апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 8,43%, составив $30,20 за баррель. Подешевели и фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае, они понизили цену на 8,44% — до $32,77 за баррель.

Финансы Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Политика Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта.

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Общество Страховщиков обяжут проверять операторов техосмотра Новые правила предусматривают, к примеру, наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения требований к техническим экспертам или работу операторов по работе с информационной системой - базой данных о проходивших техосмотр автомобилях.

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