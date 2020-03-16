Коронавирус
ИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают снижаться
Напомним, 12 марта апрельские фьючерсы на нефть WTI снизились на 8,43%, составив $30,20 за баррель. Подешевели и фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае, они понизили цену на 8,44% — до $32,77 за баррель.
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