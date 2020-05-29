Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
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Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
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Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
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Песков ответил на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новая дата по общероссийскому голосованию по Конституции России будет объявлена Владимиром Путиным, когда он посчитает нужным.
Газета.Ru 07:00
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
Общество
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НовостиВолгограда.ру 29 мая в 10:31
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Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
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Forbes 29 мая в 11:24
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РИА Новости 07:18
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Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
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Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
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Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
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Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
Сегодня, 31 мая, в Почепском районе Брянской области случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
БрянскToday 05:57
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Транспорт
Под Мурманском паводком подтопило железнодорожный мост
Мурманск, 30 мая 2020, 23:47 — REGNUM Подтопление железнодорожного моста произошло на перегоне Выходной — Кола в Мурманской области.
REGNUM вчера в 16:47
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Происшествия
Мигранта обвинили в изнасиловании двух малолетних россиянок
В подмосковном Подольске 25-летний мигрант стал обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек пяти и шести лет, игравших на детской площадке.
Lenta.ru 07:34
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
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Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В КБР избрали меру пресечения по делу о драке адвокатов с полицейскими
"Адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Экономика
Какие законы начинают действовать в России с июня 2020 года
Меры поддержки россиян в период распространения коронавируса, защита соцвыплат от ареста, отмена ряда банковских комиссий, «проверка» безработных при регистрации в ЦЗН, усиление контроля производства российского вина и т.д. Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей С 1 июня заработают новые меры поддержки россиян в период распространения коронавируса.
Волгодонская правда 06:30
Космос
«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году
RT на русском 05:26
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Футбол
ЦСКА подтвердил уход Гранеро из клуба
Московский ЦСКА подтвердил уход тренера по физической подготовке Паулино Гранеро.
Газета.Ru вчера в 07:43