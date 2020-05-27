Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННЦена нефти Brent упала ниже $36 за баррель

Как пишет RNS, цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшилась до $33,71 за баррель.
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Подробнее о событии

Brent подешевела до $34,55 за баррель

Интерфакс12:24

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Веснавчера в 01:45

Нефть Brent держится выше $35 за баррель

REGNUM10:13

Новости кризиса 28 мая: в России пытаются спасти безработных, США ссорится с Китаем

URA.Ru00:09

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Нефть марки Brent перешла в «зеленую зону» и растет на 1,7%

ТАСС12:10

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Аргументы и Факты25 мая в 02:52
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Единоборства

Петр Ян открылся явным фаворитом в поединке против Жозе Альдо

FightTime.ru 16:17
2
Общество

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки.
ТАСС 15:40
256
Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
3,4K
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru 15:33
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
4,1K
Культура

Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop

В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости 26 мая в 22:19
2
Происшествия

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс 16:22
137
Единоборства

Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы.
Pravda.Ru 10:35
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
1,5K
Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
12
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
720
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
214
Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
2
Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

На презентации компания раскрыла стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 на российской рынке, которая составила 70 тысяч рублей.
Lenta.ru 12:48
67
Общество

Калининградская область вводит плату за пребывание в обсерваторе

Правительство Калининградской области вводит с 1 июня 2020 года как общее правило плату за двухнедельное пребывание в обсерваторе для прибывающих в регион граждан из других регионов.
Русский Запад 13:32
9
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Спорт

Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю

Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Авто

Названы самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Москва, 28 мая 2020, 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.
REGNUM 02:47
2
Общество

Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня

Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.
ТАСС 06:48
84
Футбол

Широков назвал «неадекватными» решения властей Москвы по самоизоляции

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве.
Metaratings 15:44
Общество

«Газпром» возобновил транзит газа через Польшу

Прокачка в сторону Германии прекратилась накануне утром, оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу.
РИА Новости вчера в 07:51
256
Происшествия

В миссии ООН на Украине обеспокоились пытками и изнасилованием в полиции

Случай многочасового изнасилования девушки полицейскими Украины в здании отдела полиции Кагарлыка Киевской области призвали руководство Государственного бюро расследований ГБР Украины и Офис генерального прокурора в миссии ООН на Украине, 28 мая сообщает пресс-служба миссии в Facebook.
ИА Красная Весна 15:22
Общество

Смольный выделил 2 млрд рублей на летний детский отдых в 2020 году

На подготовку к оздоровительной кампании 2020 года в бюджете города предусмотрено около 2 млрд рублей.
Город+ 13:41
Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
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Хоккей

НХЛ подтвердила 9-й «Морис Ришар» Овечкина

У капитана «Кэпиталз» уже девять подобных наград. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, который брал один трофей столько раз.
Спорт-Экспресс 12:20
3
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor была представлена бюджетная модель серии Honor 30 – смартфон Honor 30S.
TechFusion 13:07
4
Транспорт

Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные

Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года.
REGNUM 12:15
57
Как работают Яндекс.Новости?
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