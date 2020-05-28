Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Общество
Опубликована карта с графиком прогулок в Москве
График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
Путешествия
АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу
Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вятка-На-Сети вчера в 05:14
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови поможет огурец
Огурец содержит пищевое волокно пектин, которое помогает снизить уровень сахара в крови.
Соловей.Инфо 02:35
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Политика
В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний
В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Известия 10:36
Общество
Базовую математику исключили из списка ЕГЭ
Математику базового уровня исключили из списка ЕГЭ в этом году.
Фонтанка.Ру 11:20
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
Российская газета 11:27
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
РИА Новости 06:35
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
Общество
Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
Общество
В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток
Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Футбол
Чемпионат Англии возобновится 17 июня
Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт 10:28
Общество
В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих
Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Московский Комсомолец 11:16
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Шоу-бизнес
Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
Bimru.ru 06:45
Игры
В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28