Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть ушла в минус: каковы причины

Вести.Ru02:03

Данные по запасам нефти в США и реакция рынка

Profinance.ru11:20

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28

Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей

ТАСС11:21

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Интерфакс01:45

Мировые цены на нефть продолжают снижение

Национальная служба новостей01:22

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Технологии

Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
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Общество

Опубликована карта с графиком прогулок в Москве

График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
РИА Новости 10:44
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Путешествия

АТОР озвучили сроки возобновления россиянами поездок за границу

Сроки возобновления поездок россиян за границу озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вятка-На-Сети вчера в 05:14
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Здоровье

Снизить уровень сахара в крови поможет огурец

Огурец содержит пищевое волокно пектин, которое помогает снизить уровень сахара в крови.
Соловей.Инфо 02:35
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Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Политика

В МИД РФ допустили выход США из Договора о запрете ядерных испытаний

В Москве допускают отзыв Вашингтоном своей подписи под Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Известия 10:36
Общество

Базовую математику исключили из списка ЕГЭ

Математику базового уровня исключили из списка ЕГЭ в этом году.
Фонтанка.Ру 11:20
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Российская газета 11:27
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры разработал рекомендации для посещения кинотеатров.
РИА Новости 06:35
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Политика

Совет Европы изучит обновленную Конституцию России

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
Ведомости 08:48
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Общество

Песков прокомментировал опрос об отношении россиян к коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, завершивший курс лечения после заражения коронавирусом, прокомментировал опрос НИУ ВШЭ, согласно которому 23,2% россиян не верят в существование эпидемии короанвуирса и считают ее «заинтересованных лиц», а 9,6% считают, что опасноcть преувеличена. передает ТАСС.
Rambler News Service 06:58
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Общество

В Петербурге разрешат ходить по улице без масок и перчаток

Маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут. Правда, это относится только к улице.
Российская газета 11:26
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан 05:44
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Футбол

Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт 10:28
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

РБК 04:19
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Общество

В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Московский Комсомолец 11:16
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
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Куклачев осудил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

Недавно известный продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелую жизнь артистов в период пандемии коронавируса.
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В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
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