Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Ограничение Мосбиржей торгов контрактами WTI в апреле снизило потери инвесторов

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Нефть Brent держится выше $35 за баррель

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Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Веснавчера в 01:45

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Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

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Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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Фото Жанны Фриске во время болезни появилось в Сети

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Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

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В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
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Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

Майское обновление операционной системы Windows 10 уже доступно пользователям.
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Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru вчера в 05:23
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Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
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В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Собянин: Пик распространения коронавируса в Москве пройден

Москва уже преодолела пик заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская газета 10:21
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Происшествия

Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

1. Миннеаполис бунтует несколько дней Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
Lenta.ru 09:54
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Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Энергетика

Счетная палата оценила ситуацию с запасами нефти и газа в России

Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, природного газа — более чем на 50 лет.
РБК 02:16
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Общество

Собянин объяснил ужесточение масочного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил ужесточение масочного режима в столице.
Lenta.ru 10:56
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Происшествия

Участников секты «Граждане СССР» задержали в Северной Осетии

Правоохранители в Северной Осетии разоблачили мошенников, которые предлагали приобрести удостоверение гражданина СССР и пользоваться устаревшими льготами.
Политика Сегодня 04:50
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Общество

Россия предоставила ВОЗ восемь разработок вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения получила от России восемь вакцин для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Радио Комсомольская правда 11:59
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Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Общество

В Швейцарии разрешают проституцию, пока спорт по-прежнему запрещен

Секс-работники Швейцарии могут вскоре вернуться к бизнесу, в то время как занятия спортом и занятия, связанные с близким физическим контактом, такие как дзюдо, бокс, борьба и танцы, останутся запрещенными, решили политики страны, 28 мая передает Bloomberg.
ИА Красная Весна 08:24
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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
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«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»

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«Детский мир» направит свыше 2 млрд рублей на дивиденды

Почти 90% чистой прибыли по МСФО, полученной розничной сетью «Детский мир» по итогам 2019 года, планируется направить на выплаты дивидендов, говорится в сообщении ритейлера.
Коммерсантъ 26 мая в 05:02
Здоровье

Анонсирован прямой эфир губернатора Подмосковья на YouTube-канале

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своем YouTube-канале расскажет о том, как справляется регион с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 11:47
Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Политика

На Украине символику дивизии СС «Галичина» приравняли к нацистской

Окружной административный суд Киева обязал Украинский институт национальной памяти (УИНП) признать нацистской символику дивизии СС «Галичина» - это соединение в годы Второй мировой войны воевало на стороне нацистов и комплектовалось за счет жителей Украины.
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РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
РИА Новости 10:24
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Правительство представило план по восстановлению экономики в России

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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.
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Вакцина от нового типа коронавируса SARS-COV-2, вероятнее всего, будет схожа с прививкой от гриппа, заявил израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун.
Известия вчера в 21:26
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