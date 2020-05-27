Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
ТАСС вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Киев отказался обсуждать шаги по режиму прекращения огня в Донбассе
На заседании контактной группы делегация Киева отказалась принимать дополнительные меры по режиму прекращения огня.
Вечерняя Москва вчера в 15:07
Общество
Собянин рассказал о правилах прогулок по Москве
Выходить на прогулки смогут все жители Москвы, включая москвичей старше 65, написал в своем блоге в среду, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия вчера в 13:33
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
«Ъ» рассказал о фабрикациях дел в ФСБ
Чита, 27 мая 2020, 21:22 — REGNUM О фабрикации дел офицерами ФСБ в городе Бодайбо (Иркутская область) пишет 27 мая «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 14:22
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Путешествия
В Японии туристам начнут выдавать до $185 за отдых в стране
Деловое.ТВ вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Общество
В Кузбассе выявили ещё 20 случаев заражения коронавирусом
В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 28 мая, за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:57
Космос
Японский грузовой корабль «Конотори-9» начал стыковку с МКС
Японский беспилотный космический корабль "Конотори-9" ("Аист-9") в понедельник достиг Международной космической станции (МКС) и начал процесс стыковки с ней.
ТАСС 25 мая в 09:30
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня
Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО.
Муксун.fm вчера в 14:40
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения вчера в 06:49
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета вчера в 11:40
Происшествия
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 11:52
Общество
Роспотребнадзор назвал сроки открытия детских лагерей
Роспотребнадзор разработал и утвердил список рекомендаций по открытию организаций для отдыха и оздоровления детей.
News.ru вчера в 12:53
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия вчера в 15:56
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48