Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
Lenta.ru 12:48
Общество
«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты
Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Происшествия
На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины
На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Биатлон
Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России
Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов
Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
Культура
Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop
В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости 26 мая в 22:19
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Политика
В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
Общество
Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета
Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
Вести ФМ 04:10
Шоу-бизнес
Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах
Советский и российский циркач, коверный клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг фигуры музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Московский Комсомолец 03:31
Общество
Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу
Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 13:05
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Общество
ВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса
От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».
Петербургский дневник 08:54
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 15 июня
«Режим самоизоляции в регионе будет продлен до 15 июня», — сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области.
Горком 11:03
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Evo-rus.com 13:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса
Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на студии в Москве
Риелторы отмечают, что в пересчете на цену квадратного метра студии обычно выходят дороже полноценных квартир, однако конечная стоимость все равно получается примерно на 20% меньше, чем у стандартных "однушек".
Российская газета 06:53
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48