Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть торгуется без единой динамики после неоднозначных данных по запасам в США

ПРАЙМ11:36

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

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Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

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Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть Brent держится выше $35 за баррель

REGNUM10:13

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
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Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя газеты

Новым покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости», АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО «Саппорт».
РБК 14:54
Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ 10:56
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Шоу-бизнес

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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
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Общество

В Башкирии начали создавать особую экономическую зону

REGNUM 11:47
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Общество

Власти Москвы назвали сроки открытия предприятий кафе и ресторанов

Предприятия общественного питания возобновят работу на следующем этапе снятия ограничений.
Известия 14:19
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Культура

Лейбл BTS проводит конкурс талантов, чтобы найти новых звезд K-Pop

В июне звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment, которая продюсирует группу BTS, проведет шоу уже прошедших кастинг талантов, по результатам которого выберут следующих суперзвезд K-pop, сообщает South China Morning Post.
РИА Новости 26 мая в 22:19
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
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Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
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Общество

Синоптики прогнозируют похолодание в первый день лета

Снижение температуры на 8-9 градусов прогнозируется на территории Европейской России в первый летний день.
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Шоу-бизнес

Клоун Куклачев осадил Пригожина за слова о «бедствующих» артистах

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Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Интерфакс 13:02
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Общество

Володин прокомментировал жалобы бюджетников о сборе денег на больницу

Бюджетники рассказали, что им в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на окраине Саратова.
Регион 64 13:05
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Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора

В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Общество

ВОЗ получила от России восемь вакцин от коронавируса

От российских ученых было принято восемь экземпляров, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович на онлайн-собрании научного совета РАН «Наука о жизни», организованное МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».
Петербургский дневник 08:54
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21
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Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 15 июня

«Режим самоизоляции в регионе будет продлен до 15 июня», — сообщил телеграм-канал правительства Воронежской области.
Горком 11:03
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Evo-rus.com 13:11
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Шоу-бизнес

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса

Анна Семенович прибавила в весе из-за стресса Анна Семенович объяснила причину набора лишнего веса.
Экспресс газета 01:35
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
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Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
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Недвижимость

Риелторы предсказали резкий рост спроса на студии в Москве

Риелторы отмечают, что в пересчете на цену квадратного метра студии обычно выходят дороже полноценных квартир, однако конечная стоимость все равно получается примерно на 20% меньше, чем у стандартных "однушек".
Российская газета 06:53
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Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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