Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании статистики по запасам в США

ПРАЙМ06:51

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21

Рубль теряет поддержку

REGNUM03:10

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04
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Технологии

Microsoft выпустила масштабное обновление Windows

В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Политика

Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией

С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Политика

Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ

ТАСС 06:13
Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
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Здоровье

В Саратовской области коронавирус подтвержден у 319 медработников

В Саратовской области коронавирус подтвердился в целом у 319 сотрудников медицинских учреждений.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:51
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Общество

Великобритания возглавила рейтинг смертности в мире от коронавируса

Великобритания сильнее других стран пострадала от пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 04:00
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
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Политика

МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР

После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), переименовав ее в 2018 году в операцию объединенных сил (ООС).
Известия вчера в 15:08
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Происшествия

На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины

На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.
КП - Калининград 03:21
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Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
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Путешествия

Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv вчера в 03:35
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Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

Evo-rus.com вчера в 13:25
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Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

НИА-Томск вчера в 21:58
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Футбол

Футболист сборной России связал агрессию на поле с жизнью в Чечне

Футболист сборной России Федор Кудряшов заявил, что во время выступления в Чечне получал большое количество желтых и красных карточек, в том числе из-за особого уклада жизни в республике.
РБК 07:55
Экономика

Правительство представило план по восстановлению экономики в России

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия

Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей

Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ вчера в 14:32
3
Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Общество

В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет

В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
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Общество

В Новосибирской области ограничительные меры продлили до конца июня

Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в регионе до 30 июня. Это следует из постановления губернатора Андрея Травникова.
RT на русском 02:01
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Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Экономика

Путин: на рынке углеводородов наблюдаются «непростые события»

Москва, 28 мая 2020, 14:57 — REGNUM В мире происходят непростые события в области поставок углеводородов.
REGNUM 07:57
Шоу-бизнес

У хоккеиста Овечкина родился сын

Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.
Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
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