Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
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Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Кино
Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино
VistaNews вчера в 10:00
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ онлайн
На сегодняшний день отсутствуют технологии для организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате.
Аргументы и Факты 04:29
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Политика
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Общество
Вице-губернатор предложил покинуть заседание играющему в телефон чиновнику
Во время выступления Романа Бусаргина у кого-то из сидящих в зале сработал мобильный телефон и председатель правительства прервал спикера.
Регион 64 04:52
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
Футбол
«Раз и навсегда». Андрей Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов
Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в 2003 году.
Чемпионат 04:47
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета вчера в 08:33
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
Происшествия
Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой
В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Политика
МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована
Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика
Шредер назвал посла Украины «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50