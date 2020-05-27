Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США

ПРАЙМ01:25

Нефть отступила под отметку $35

REGNUM03:15

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
92
Шоу-бизнес

Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса

RuNews24.ru 04:32
Шоу-бизнес

Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье

На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
20
Кино

Графику блокбастера «Защитники» сравнили с «перлами» индийского кино

VistaNews вчера в 10:00
Общество

Рособрнадзор заявил об отсутствии технологий для проведения ЕГЭ онлайн

На сегодняшний день отсутствуют технологии для организации Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате.
Аргументы и Факты 04:29
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета вчера в 02:33
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
24
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
54
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
453
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,3K
Хоккей

СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»

RT на русском 05:02
Игры

В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

Srnsk вчера в 14:32
10
Политика

Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева.
Lenta.ru 05:15
Общество

Вице-губернатор предложил покинуть заседание играющему в телефон чиновнику

Во время выступления Романа Бусаргина у кого-то из сидящих в зале сработал мобильный телефон и председатель правительства прервал спикера.
Регион 64 04:52
Технологии

Вышло майское обновление Windows 10

Долгожданное майское обновление Windows 10 наконец-то стало доступным.
Goroday.ru вчера в 18:19
Футбол

«Раз и навсегда». Андрей Шевченко вспомнил победу «Милана» в Лиге чемпионов

Бывший форвард «Милана» Андрей Шевченко вспомнил победу в Лиге чемпионов в 2003 году.
Чемпионат 04:47
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
33
Кино

Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует

Российская газета вчера в 08:33
17
Авто

Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault

Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество

Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия вчера в 10:58
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
3,9K
Политика

Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
4
Общество

В Госдуме призвали пересмотреть штрафы за езду без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть вопрос о повышении штрафов за езду без полиса ОСАГО.
Российская газета 26 мая в 10:29
Происшествия

Многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой

В Республике Саха (Якутия) многодетную сотрудницу российской полиции нашли мертвой. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:15
5
Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
5
Политика

МИД РФ: роль Украины в крушении MH17 не расследована

Во время расследования авиакатастрофы Boeing рейса MH17 совместная следственная группа не проверила роль Украины в этой трагедии.
URA.Ru 04:44
Экономика

Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей

Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика

Шредер назвал посла Украины «карликом»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ответил послу Украины в Берлине Андрею Мельнику, раскритиковавшему его слова об антироссийских санкциях.
РИА Новости вчера в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное