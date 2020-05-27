Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 23:39, Ашберн
Политика
Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
Известия 16:30
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Футбол
Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini в ДТП
Как сообщается в твиттере Footballogue, 20-летний футболист не пострадал, однако его спорткар Lamborghini получил серьезные повреждения.
Sport24.ru 22:59
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Twitter отреагировал на указ Трампа о регулировании соцсетей
Администрация Twitter прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о регулировании работы социальных сетей.
Известия 23:12
Общество
В России с 1 июня вступает в силу множество различных нововведений
В июне в России появятся новые меры социальной поддержки граждан.
Новости Зеленодольска вчера в 05:23
Культура
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube
Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".
ТАСС 19:25
Космос
Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса
Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.
Вести.Ru вчера в 09:44
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве до появления вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что введённые из-за коронавируса ограничительные меры могут сохраниться в столице до появления вакцины.
RT на русском 13:56
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу
В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
Наука
Хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами
Ученые уверены, что эти динозавры не отличались разборчивостью в пище, особенно в периоды, когда еды было мало, поэтому они могли употреблять мясо погибших представителей их же вида.
Сайт интересных новостей 15:10
Здоровье
Новый очаг заражения выявлен в психинтернате под Волгоградом
Вспышка заражения коронавирусной инфекцией произошла накануне в Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области.
RuNews24.ru 07:14
Экономика
Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе.
РБК 05:45
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru 12:51
Хоккей
Егор Соколов: вернусь в Россию, только если не останется другого выбора
Ответил напрямую, если останется только один выбор — ехать в Россию, то поеду.
Чемпионат 15:19
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Игры
Ubisoft бесплатно раздает Far Cry 5 на выходные
NewInform 02:30
Футбол
«Штутгарт» обыграл «Гамбург», уступая 0:2 после первого тайма
«Штутгарт» обыграл «Гамбург» в матче 28-го тура второго дивизиона чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:32
Игры
Студия Arkane празднует юбилей и бесплатно раздает Arx Fatalis
Более трех недель компания Bethesda будет праздновать двадцатилетие Arkane.
Srnsk 20:24
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Политика
В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей в России
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать с 1 июля.
Мойка78 23:18
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18