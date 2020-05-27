Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.

Политика Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).

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Футбол Вратарь «ПСЖ» разбил свой Lamborghini в ДТП Как сообщается в твиттере Footballogue, 20-летний футболист не пострадал, однако его спорткар Lamborghini получил серьезные повреждения.

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Культура Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека".

Космос Создана первая карта электрических токов в атмосфере Марса Астрономы впервые составили карту электрических токов, пронизывающих атмосферу Красной планеты.

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Наука Хищные динозавры конца юрского периода были каннибалами Ученые уверены, что эти динозавры не отличались разборчивостью в пище, особенно в периоды, когда еды было мало, поэтому они могли употреблять мясо погибших представителей их же вида. 13

Экономика Почти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса «Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. 10

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Здоровье На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки. 541