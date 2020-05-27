Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть торгуется без единой динамики после неоднозначных данных по запасам в США

ПРАЙМ11:36

Цена на нефть установилась выше $36 за баррель

REGNUM15:07

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32
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Экономика

ВВП США упал в I квартале на 5%

Прибыль в годовом выражении снизилась на 11,1%. Потребительские расходы сократились в I квартале на 6,8%. Многие экономисты полагают, что ВВП США упадет во II квартале еще сильнее с учетом того, что жесткие ограничения действовали в США весь апрель и основную часть мая.
Вести.Ru 09:50
Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

Интерфакс 07:44
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Политика

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
РИА Новости 13:31
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Игры

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
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Спорт

Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю

Бостонский марафон отменен впервые за свою 124-летнюю историю, сообщается на странице соревнований в Twitter.
РИА Новости 15:27
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
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Политика

Кремль высказался по решению Собянина о прогулках по графику

Отвечая на вопрос о решении мэра Москвы по поводу прогулок москвичей по графику с 1 по 14 июня, Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в данном случае он бы не хотел вторгаться в круг полномочий глав регионов и тем более в круг полномочий Сергея Собянина.
Московский Комсомолец 05:49
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Футбол

Сезон в Италии возобновится 13 июня

Чемпионат Италии возьмет рестарт 20 июня, а ответные полуфинальные матчи Кубка страны состоится неделей ранее.
ProstoProSport 14:45
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
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Здоровье

В Пскове три реаниматолога заразились коронавирусом

В Псковской области коронавирусом заразились трое из одиннадцати врачей-реаниматологов, которые работают с тяжелыми пациентами в ковидных отделениях.
FlashNord 06:24
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Футбол

Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Технологии

Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru вчера в 14:40
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Общество

Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020

Министерство просвещения РФ и Рособнадзор опубликовали проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ-2020.
Вечерние Ведомости 06:19
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран

Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
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Общество

Штаб: В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 25 мая в 16:46
Здоровье

Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени

Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 25 мая в 15:07
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Космос

Запуск Crew Dragon в космос отложили за несколько минут

Пилотируемый космический корабль Илона Маска Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправит ракета Falcon 9. С 2011 года, когда США свернули программу шаттлов, это первый пуск корабля с людьми на борту.
Петербургский дневник вчера в 16:33
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Биатлон

Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России.
ИА Красная Весна вчера в 15:34
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Экономика

Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%

«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Гаджеты

Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550

Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 17:40
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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