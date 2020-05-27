Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Рынок нефти опасается роста

REGNUM09:00

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Нефть торгуется разнонаправленно в ожидании статистики по запасам в США

ПРАЙМ06:51

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

Ведомости вчера в 16:50
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Общество

Названо условие открытия парикмахерских в Москве

Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
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Футбол

Савин объяснил, почему украинских футболистов не будет у него в блоге

Блогер и экс-футболист Евгений Савин рассказал, почему украинские спортсмены отказываются сниматься в его шоу.
Нева Спорт 08:03
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
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Общество

Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС

Вести Алтай 04:22
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Здоровье

В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
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Общество

Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
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Армия и оружие

Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США

Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
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Здоровье

Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11

Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
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Происшествия

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Здоровье

Проверять всех новорожденных на коронавирус порекомендовал Минздрав

Министерство здравоохранения РФ подготовило новую версию методических рекомендаций, касающихся оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам в условиях пандемии коронавируса.
Live24 07:59
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Биатлон

Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим

Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Происшествия

СК предъявил обвинение замминистра строительства Челябинской области

Заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве спортивного объекта, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.
АиФ Челябинск 09:12
Происшествия

Названа причина аварийной посадки SSJ-100 в Москве

Известия 08:44
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
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Общество

Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
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Футбол

РПЛ решили возобновить со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей.
Lenta.ru 09:15
Здоровье

Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса

В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
ГЛАС.RU 09:08
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Игры

Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры

Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
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Происшествия

Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения

Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
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Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции

На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший.
Lenta.ru 09:54
Футбол

Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии

Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты Спартака Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.
Советский спорт 09:22
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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