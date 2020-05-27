Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
Ведомости вчера в 16:50
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости 07:53
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru 09:30
Футбол
Савин объяснил, почему украинских футболистов не будет у него в блоге
Блогер и экс-футболист Евгений Савин рассказал, почему украинские спортсмены отказываются сниматься в его шоу.
Нева Спорт 08:03
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины
Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
Общество
Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС
Вести Алтай 04:22
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Общество
Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 08:32
Армия и оружие
Военный политолог назвал супероружие России, способное «обнулить» США
Военный политолог назвал супероружие России, способное "обнулить" США.
Piter.tv 02:31
Здоровье
Число крупных очагов коронавируса в Подмосковье достигло 11
Как сообщили в пресс-службе Мособлштаба, самыми крупными очагами инфицирования коронавирусом в области, по данным на 28 мая, стали Балашиха (1233 случая), Коломна (1173), Королев (1791), Красногорск (1890), Люберцы (1429), Мытищи (1262), Одинцово (1559), Пушкино (1021), Сергиев Посад (1062) и Химки (1037).
Росбалт 05:26
Происшествия
Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
РБК 06:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
Проверять всех новорожденных на коронавирус порекомендовал Минздрав
Министерство здравоохранения РФ подготовило новую версию методических рекомендаций, касающихся оказания медицинской помощи беременным женщинам и роженицам в условиях пандемии коронавируса.
Live24 07:59
Биатлон
Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим
Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Происшествия
СК предъявил обвинение замминистра строительства Челябинской области
Заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при строительстве спортивного объекта, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.
АиФ Челябинск 09:12
Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Супруги долго скрывали этот факт от общественности. Ребенок родился в Соединенных Штатах, где сейчас и живут Овечкин и Шубская.
Слово и Дело вчера в 04:30
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь возможных вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:01
Футбол
РПЛ решили возобновить со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) в присутствии зрителей.
Lenta.ru 09:15
Здоровье
Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса
В Минздраве РФ считают, что препарат можно назначать определенной категории пациентов с коронавирусом, используя для этого его более низкую дозу.
ГЛАС.RU 09:08
Игры
Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
Актуальные Новости 08:40
Происшествия
Троим фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявлены обвинения
Еще троим фигурантам дела о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн» предъявлены обвинения.
Известия 09:39
Происшествия
Американцы вышли на улицы после смерти чернокожего от рук полиции
На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший.
Lenta.ru 09:54
Футбол
Михаил Бутовский: По всей видимости, Бакаев заразился в Ингушетии
Михаил Бутовский сообщил о том, как могли заразиться COVID-19 футболисты Спартака Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев.
Советский спорт 09:22
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41