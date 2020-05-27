Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть дешевеет на 2-3,5% на данных API о запасах в США

ПРАЙМ01:25

Данные о запасах нефти в США спровоцировали снижение ее стоимости

ИА Красная Весна04:04

Рубль теряет поддержку

REGNUM03:10

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Цена барреля нефти Brent упала более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 11:28

Стоимость нефти на мировом рынке вновь падает

Sputnik Армениявчера в 02:22

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Футбол

Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты

Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.
REGNUM 02:24
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Гаджеты

Xiaomi представила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X

Goroday.ru вчера в 19:08
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
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Общество

В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43
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Кино

Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

КиноПоиск вчера в 02:10
Футбол

Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо

Португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду удалось попасть мячом в баскетбольное кольцо во время тренировки.
RT на русском 26 мая в 05:48
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Экономика

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья Рост стоимости импортного сырья из-за девальвации рубля, угроза нестабильного спроса и сложностей с поставками на фоне пандемии COVID-19 вынудили производителей безалкогольных напитков обратиться в правительство за дополнительной поддержкой.
Коммерсантъ вчера в 18:44
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
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Общество

Отчет губернатора Томенко «расколол» парламент Алтайского края

Фракции Алтайского краевого законодательного собрания разделились в своем отношении к отчету губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства в 2019 году.
Алтапресс 01:48
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Здоровье

На Украине назвали дату нулевой заражаемости коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидает нулевую статистику по зараженным коронавирусом менее чем через месяц.
Lenta.ru 04:53
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД — переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы вчера в 19:08
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Футбол

Анюков завершил игровую карьеру

Матч ТВ 05:25
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
Общество

Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая

Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
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Хоккей

«Металлург» выменял Плотникова в «Амуре»

Российская газета 05:04
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
25
Политика

Парламент Китая одобрил законопроект о Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей (однопалатный парламент) одобрило правительственный законопроект, касающийся вопросов национальной безопасности специального административного района Китая — Гонконга, сообщает Associated Press.
РАПСИ 04:32
Музыка

Названы фавориты отмененного конкурса «Евровидение-2020»

NewInform 03:48
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
104
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Армия и оружие

Донбасс грозит передвинуть фронт: При Зеленском обстрелов стало в 2 раза больше, чем при Порошенко

Первый вопрос был стандартный для человека с «большой земли» в разговоре с жителем мятежной республики.
Комсомольская правда вчера в 16:00
Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
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Путешествия

В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны

Газета.Ru вчера в 10:22
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
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