Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40
Агентство нефтегазовой информации26 мая в 01:21
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Футбол
Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".
РИА Новости 07:17
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Экономика
Российские мегапроекты захотели отдать одной компании
Сразу несколько крупных мегапроектов, подразумевающих строительство федеральных трасс, без конкурса могут уйти к одной компании.
Lenta.ru 08:06
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика
Самозанятым вернут налог за 2019 год на сумму 1,6 млрд рублей
Для возврата налога за 2019 год самозанятым будет выделено 1,6 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 05:50
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Экономика
Кипрский суд арестовал активы группы ИСТ Несиса на 8 млрд рублей
Арестованы активы кипрских холдинговых компаний группы ИСТ на 8 млрд руб. без привязки к конкретным, пояснил он.
Ведомости 01:05
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обвинила Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ вчера в 03:22
Общество
Севастополь ужесточит правила въезда для прибывающих из ряда регионов
Севастополь ужесточает правила въезда для приезжих из неблагоприятных по коронавирусу регионов, теперь среди требований – наличие теста об отсутствии инфекции, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:07
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Несмотря на кризис, в России далеко не все автопроизводители скорректировали цены в сторону увеличения.
32CARS.ru 25 мая в 00:16
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания 06:10
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Сбербанк спрогнозировал развитие пандемии при несоблюдении ограничений
Sberindex.ru проанализировал модель заболеваемости коронавирусом COVID-19 и пришел к выводу, что в случае несоблюдения ограничительных мер через месяц количество больных превысит майский максимум (более 11,7 тыс.).
Коммерсантъ 05:48
Общество
Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
Уралинформбюро 07:59
Здоровье
Московские врачи прилетели в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Группа медиков из Москвы прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом; с собой специалисты привезли СИЗы, медоборудование и лекарства.
Сиб.фм вчера в 23:54
Политика
Трамп пригрозил закрыть социальные сети
Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети в том, что они заглушают "консервативные голоса" и пригрозил "применить к соцсетям меры регулирования или закрыть их, чтобы больше этого не допускать".
Международная жизнь вчера в 11:46
Общество
Китай указал на новые проблемы в отношениях с США
Двусторонние отношения Китая и США в последнее время сталкиваются с новыми проблемами и вызовами, которые нуждаются в урегулировании, заявил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.
Взгляд.ру 05:45
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
На форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденауэра Ангела Меркель озвучила условия отмены антироссийских санкций.
Деловое.ТВ 02:55
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Общество
Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов
Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов. Об этом сообщили журналисты из "Газеты.ру".
Piter.tv 03:38
Авто
Nissan уводит из России автомобили Datsun
Nissan снимет с российского рынка автомобили под брендом Datsun, сообщила компания.
Ведомости 07:29
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил до конца года правила профилактики CoVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Nord-News вчера в 07:34
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 26 мая в 08:01
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 25 мая в 13:38
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40