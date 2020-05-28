Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,63%, составив $31,62 за баррель.
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Данные о запасах в США обрушили нефтяные цены

Финансовая газета04:47

Цены на нефть марки Brent опустились до 33,9 доллара за баррель

Аргументы и Факты03:32

Рубль теряет поддержку

REGNUM03:10

Нефть обвалилась в цене из-за запасов США

Московский Комсомолец02:28

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

RT на русском01:03

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на август на Лондонской нефтяной бирже 28 мая в 12:00 MSK составил $34.67 за баррель (+$0.07; +0.2%)

АК&М06:46

Цена на нефть Brent опустилась ниже $35 за баррель

Rambler News Serviceвчера в 10:40
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Происшествия

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
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Политика

В Кремле оценили риск новых санкций против «Северного потока — 2»

Ранее газета Handelsblatt, ссылаясь на посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, писала о возможности введения американских санкций в отношении проекта газопровода.
RT на русском 06:42
Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
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Армия и оружие

«Ясени» и «Бореи» будут уничтожены у берегов России

Обозреватели «Военно-промышленного» курьера заявили об отсутствии у подлодок проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» шансов нанести какой-либо урон противнику, поскольку они будут уничтожены еще на собственных прибережных базах.
ГЛАС.RU вчера в 02:44
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Общество

Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов

В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
1
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
5K
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне Иисуса Христа

Газета.Ru 05:10
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
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Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
1
Политика

Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров СНГ

"С каждой отдельной страной будет прорабатываться [вопрос о приглашении лидера на парад Победы]", - сказал представитель Кремля, отметив, что пока что возобновляются приглашения на эти торжества главам государств СНГ.
ТАСС 06:13
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
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Политика

Песков опроверг информацию о высокой смертности медиков от COVID-19

Напомним, 27 мая в Минздраве России подтвердили смерть 101 медика с коронавирусом.
REGNUM 06:17
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Кино

Герои «Властелин колец» соберутся вновь

Джош Гад уже анонсировал выход нового выпуска на YouTube, в котором будет участвовать четверка друзей-хоббитов и многие другие главные герои фильма.
ГЛАС.RU 06:27
Общество

Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре

Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
9
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Технологии

Xiaomi начала тестировать сеть 6G

Xiaomi начала предварительные тесты сети 6G.
Lenta.ru 03:00
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Авто

Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар

Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом в пятницу

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Москва 24 06:36
Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Здоровье

Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека обнародовала санитарно-эпидемиологические меры профилактики, призванные остановить дальнейшее распространение коронавируса.
Live24 вчера в 07:54
Финансы

Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле

В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru вчера в 02:37
674
Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
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Шоу-бизнес

У Овечкина родился второй ребенок

На своей странице в Instagram форвард "Вашингтона" Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребенка – сына Ильи.
Инфорос вчера в 05:44
291
Общество

Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
1
Общество

Собянин рассказал о правилах прогулки в Москве

Мослента вчера в 13:56
Общество

В Москве для поездки в непродовольственные магазины нужно будет оформлять пропуск

Москвичи для поездки в непродовольственные магазины должны получать пропуска для поездки "по иным целям", которые выдаются два раза в неделю - власти.
ТАСС 06:46
Общество

Россиян хотят застраховать от безработицы новым «налогом» на зарплаты

Напомним, накануне были обнародованы данные Росстата, согласно которым число безработных в России, рассчитанное по методике МОТ, выросло в апреле до 4,3 млн против 3,4 млн человек в марте.
Росбалт вчера в 07:41
Общество

Часть курортов Краснодарского края возобновит прием туристов с 7 июня

Власти на Кубани совместно с Роспотребнадзором формируют список дополнительных предприятий, среди которых учреждения туристической сферы, которые смогут возобновить работу с 7 июня, сообщил в своем в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба в четверг.
ТАСС 06:48
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