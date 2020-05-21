Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Live24 вчера в 13:39
Космос
Комета SWAN будет хороша видна до середины июня
AstroNews.ru 20 мая в 14:12
Общество
В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Массовое тестирование на антитела к коронавирусу было запущено 18 мая во всей сети, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов.
РИА Новости 01:06
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Российская газета 01:20
Армия и оружие
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником
Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 22 мая 2020, 11:23 — REGNUM С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1 б» с космическим аппаратом министерства обороны России, сообщили 22 мая в оборонном ведомстве.
REGNUM 04:23
Общество
За сутки в России выявили 8894 случая коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 326448 случаев коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости 03:38
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Российская газета вчера в 06:53
Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
Kursk.com вчера в 13:35
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
В 84 российских регионах за сутки выявили 8894 случая COVID-19, скончались 150 человек, выздоровели 7144, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:02
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Здоровье
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату
Медики из Новомосковска просят сохранить им зарплату. В частности, речь идет о сотрудниках приемного покоя городской клинической больницы.
Первый Тульский вчера в 16:22
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Госдума приняла закон о базе данных всего населения России
Госдума в четверг, 21 мая, в третьем чтении одобрила федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении России" После вступления закона в силу россиянам не надо будет каждый раз заполнять данные о себе для получения госуслуг.
Газета.Ru вчера в 15:49
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Общество
Карантин продлевается до 6 июня в Краснодарском крае
На заседании оперштаба, которое прошло сегодня под председательством губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева, принято решение о продлении карантина.
Приазовские степи вчера в 06:50
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста 20 мая в 13:35
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Кино
Вышел трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана.
Афиша Daily 02:00
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
iReactor 20 мая в 11:14
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт 02:51
Общество
Путин объявил дату начала проведения ЕГЭ в России
ЕГЭ начнется 29 июня и сдавать его будут те, кто собирается поступать в вузы, сообщил Президент РФ на совещании по вопросам образования.
Минзэлэ (Мензеля) вчера в 08:38
Общество
Обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург добавил, что при начале всеобщей вакцинации в сентябре — октябре есть шанс избежать второй волны эпидемии.
Lenta.ru 01:14
Здоровье
131 человек за сутки заболел коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на вторник, 19 мая, за минувшие сутки еще у 131 человек на Дону подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 19 мая в 05:42
Происшествия
В нацпарке Приморья задержали браконьера с винтовкой Мосина
У злоумышленника изъято необычное оружие: самостоятельно модифицированная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом.
Российская газета вчера в 21:04