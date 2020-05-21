Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Происшествия
Двух российских подростков нашли мертвыми в жилом доме
В Петербурге найдены тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе.
Lenta.ru 04:39
Здоровье
В Новомосковске медики просят сохранить им зарплату
В Тульской области сотрудники приемного отделения Новомосковской городской клинической больницы записали видеообращение с требованием сохранить им зарплату.
Гудвилл.онлайн 05:35
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел отметку в 100 миллионов просмотров
Российская группа Little Big снова удивила публику. Клип на песню Uno собрал свыше ста миллионов просмотров на YouTube-канале «Евровидения».
Городовой 03:37
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Гаджеты
Круглые умные очки Apple Glass памяти Стива Джобса внезапно могут показать сразу после презентации iPhone 12
Согласно последним слухам, Apple работает не только над стандартной версией умных очков дополненной реальности Apple Glass, но и над специальным изданием очков, которые внешне будут напоминать знаменитые круглые очки Стива Джобса (Steve Jobs).
iXBT.com 03:19
Футбол
Семин высказался об интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе
Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об интервью гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:34
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru вчера в 03:58
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 150 человек
За прошедшие сутки в России зафиксировали 8 894 заражения коронавирусом, 150 человек умерли от COVID-19.
Телеканал RTVI 03:35
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимира Ленина, находящуюся в Мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
В общежитии УрФУ нашли зараженного коронавирусом
В общежитии Уральского федерального университета, расположенном на улице Малышева, 140, выявили случай заражения COVID-19.
КП - Екатеринбург 04:53
Экономика
Власти Китая не стали устанавливать цели роста ВВП на 2020 год
Темпы роста ВВП Китая по итогам 2019 года составили 6,1%, что стало худшим показателем за последние три десятилетия, однако это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста 6-6,5%. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов).
ПРАЙМ вчера в 21:41
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Армия и оружие
Истребители трех стран НАТО сопровождали российские бомбардировщики
Вести.Ru вчера в 10:20
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Президент России назвал дату проведения ЕГЭ
Президент России Владимир Путин 21 мая во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции сказал, что ЕГЭ начнётся 29 июня.
Zabnews.ru вчера в 08:34
Футбол
РФС назвал предварительную дату начала нового сезона в премьер-лиге
Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов объяснил, почему датой рестарта сезона в РПЛ выбрано именно 21 июня.
Татар-информ вчера в 15:28
Общество
Суд в США разрешил поднять передатчик с «Титаника»
Суд штата Вирджиния разрешил компании RMS Titanic Inc. поднять с затонувшего в 1912 году пассажирского судна "Титаник" радиопередатчик.
Деловое.ТВ вчера в 10:04
Экономика
Баланс Федеральной резервной системы США достигнул рекордные $7 трлн
Вашингтон, 22 мая 2020, 12:35 — REGNUM Баланс Федеральной резервной системы (ФРС) за последнюю неделю вырос на $103 млрд, достигнув рекордных $7 трлн, говорится в сообщении регулятора.
REGNUM 05:35
Армия и оружие
Воздушные снайперы
Актуально звучат слова маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: "Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых".
Сосновский вестник вчера в 04:16
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Здоровье
В Волгоградской области закрыты два хутора из-за вспышки коронавируса
Вспышка COVID-19 зафиксирована в Котельниковском районе, за последние дни подтверждено 11 случаев в двух хуторах.
Волгоградская правда 05:43