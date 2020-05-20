Энергетика
REGNUMНефть опустилась в «красную зону»
Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель. Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на десять центов (0,32%), до $31,55 за баррель.
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Аналитик Дроздов объяснил рекордный рост цен на мировом рынке нефти
Политическая Экспертиза18 мая в 12:02
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Комментарии
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Microsoft объявила о создании суперкомпьютера для компании Илона Маска
Создание суперкомпьютера произведено эксклюзивно, а заказчиком разработки стала некоммерческая исследовательская организация OpenAI, основали которую руководитель SpaceX Илон Маск и экс-глава венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
RuNews24.ru вчера в 15:07
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В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
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Сенаторы не пустят антипрививочников в школу
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В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника мэрии
Сотрудник администрации Южно-Сахалинска подвергся нападению за замечание двум мужчинам, выкидывавшим мусор в неположенном месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии областного центра.
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Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
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Новый День 01:37
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Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
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В Минздраве поддержали идею повысить возраст продажи алкоголя
Минздрав России поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года.
Москва 24 вчера в 07:59
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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
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Общество
На МКС повысилась концентрация бензола
На Международной космической станции обнаружено увеличение концентрации бензола, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.
Взгляд.ру вчера в 22:21
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
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Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
Футбол
УЕФА: пандемия не повлияет на запуск третьего европейского турнира
Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на запуск третьего европейского клубного футбольного турнира.
РИА Новости 00:58
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу
В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.
Интерфакс 17 мая в 10:41
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На место главврача РКБ, сообщает издание, прочат Шамиля Булатова, который сейчас работает в должности главного врача клиники БГМУ.
Эхо Москвы в Уфе вчера в 00:56
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
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Никиту Михалкова снова прогнали с эфира телеканала «Россия 24»
Телеканал "Россия 24" отказалась от трансляции нового выпуска программы Никиты Михалкова "БесогонТV".
Русская Планета вчера в 07:12
Авто
Продажи люксовых автомобилей в России в апреле упали на 62%
Продажи люксовых автомобилей в РФ в апреле упали на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 штук, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат".
ТАСС вчера в 07:47
Игры
Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает
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В Курганской области коронавирусом заболели сразу 17 человек
По состоянию на 20 мая в области зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Область 45 01:44
Космос
Пенс: запуск пилотируемого космического корабля воодушевит жителей США
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У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК 18 мая в 10:03