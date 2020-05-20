Энергетика

REGNUMREGNUMНефть опустилась в «красную зону»

Июльские фьючерсы нефти Brent подешевели на 29 центов (0,83%), до $34,52 за баррель. Диапазон марки составляет $34,20 — $35,76 за баррель. Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на десять центов (0,32%), до $31,55 за баррель.
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