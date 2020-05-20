Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть поднялись
В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США
Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Здоровье
Тульские медики начали флешмоб в поддержку медсестры в купальнике
Сотрудники медучреждений Тулы начали флешмоб в поддержку медсестры, получившей выговор за выход на работу в защитном костюме, надетом поверх купальника.
Тульская служба новостей 07:24
Общество
С 23 мая в Краснодарском крае отменяются желтые и зеленые пропуска
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по результатам заседания краевого оперативного штаба подтвердил намерения региональных властей о снятии ряда ограничительных мер с субботы, 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 05:31
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Авто
Lada Vesta Sport получила новые цвета кузова
«Заряженный» седан LADA Vesta Sport, примкнувший к линейке Vesta в январе 2019 года, теперь доступен в двух новых цветах — ярко-синем «дайвинг» и черном «маэстро».
Автоновости дня 05:57
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Названы самые богатые наследники в России. На этот раз в списке появились пять новых имен, об этом сообщает журнал Forbes.
Газета.Ru 03:58
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Спорт
Олимпиаду в Токио могут отменить, если она не пройдет в 2021 году
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за распространения коронавируса.
РЕН ТВ 00:24
Здоровье
В России спрогнозировали возможный рост смертности от рака
Россию предупредили о возможном росте смертности от рака.
9111.ru 05:04
Политика
Путин наградил Небензю и Захарову орденами Почета
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Суд в США разрешил разрезать обломки «Титаника»
Окружной суд США в Восточной Вирджинии разрешил американской компании RMS Titanic Inc. разрезать обломки «Титаника», чтобы достать беспроводной телеграфный передатчик фирмы Marconi, пишет The Washington Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:55
Экономика
Продавец матрасов Askona закроет сотни магазинов в России
Компания «Аскона», специализирующаяся на производстве и продаже анатомических матрасов и товаров для сна, вынуждена будет закрыть сотни магазинов в рамках оптимизации розничного бизнеса.
Моллы.Ru вчера в 02:46
Общество
В Петербурге на Avito предлагали «забрать ребенка в добрые руки»
Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, - написала Митянина.
Новые Известия 04:12
Космос
Curiosity нашел весомые доказательства изменения климата на Марсе
Используя марсоход Curiosity, ученые нашли доказательства существования древних озер, а также обнаружили органические соединения.
Ридус вчера в 08:10
Футбол
Форвард ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом
Коммерсантъ Краснодар 04:26
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.
РБК вчера в 13:51
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
В Подмосковье планируют открыть МФЦ с 25 мая
В Московской области с понедельника, 25 мая, планируется поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ).
RT на русском 06:35
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева высказалась о пиаре на разводе с мужем
Некоторые поклонники решили, что Нелли и Кириллу просто удалось сохранить очень теплые отношения, а другие заподозрили их в пиаре на этом разводе.
Bimru.ru 03:41
Игры
GTA V разошлась тиражом в 130 млн копий
Общие продажи составили $2,99 млрд по сравнению с $2,93 млрд в прошлом году (на цифровой контент пришлось 82%).
News.ru 05:19
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
Доктор Мясников рассказал, что зарабатывает «реально много денег»
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев LIVE" рассказал о своих доходах. Так, он заявил, что получает "реально много денег".
РИА Новости 08:05
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Герасимов
RT на русском 06:43
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12