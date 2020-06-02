Энергетика

КомпанияКомпанияМировые цены на нефть продолжили рост

Утром 2 июня нефтяные котировки продолжили рост. Об этом свидетельствует ход торгов на бирже. Так, по данным на 09:55 по Москве, августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у отметки в 38,69 доллара за баррель.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39

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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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Шоу-бизнес

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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Космос

Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования

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Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
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В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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Кино

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Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment.
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В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ

На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
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Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
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Игроки «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено

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