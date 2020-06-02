Энергетика
КомпанияМировые цены на нефть продолжили рост
Утром 2 июня нефтяные котировки продолжили рост. Об этом свидетельствует ход торгов на бирже. Так, по данным на 09:55 по Москве, августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у отметки в 38,69 доллара за баррель.
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Политика
Путин поддержит губернатора Тамбовской области на выборах
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
РИА Новости 08:38
Экономика
Мишустин спрогнозировал рост российской экономики
Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:38
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
Lenta.ru 07:16
Политика
Украина предложила вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в будапештском формате, но без России.
RT на русском 08:53
Киберспорт
Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games
Inc-news.ru 04:06
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа вчера в 14:09
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее заявляла, что поправки к Конституции уже приняты, а провести голосование по ним — добрая воля президента России Владимира Путина.
Прецедент-Новосибирск 00:09
Шоу-бизнес
Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак
Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.
ФАН вчера в 14:27
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошутили над своими родителями Кстати, Максим Галкин не только записал видеопоздравление вместе со своей семьей, но и вспомнил свое шоу "Лучше всех !", на котором его гостями становятся совсем юные дарования.
Вокруг ТВ вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Кино
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс получил роль в сериале «ВандаВижен»
Американский актер Эван Питерс, знакомый зрителям по работе над фильмами "Американская история ужасов" и "Люди Икс", получил значительную роль в новом сериале от Disney+ "ВандаВижен".
Piter.tv 07:35
Здоровье
Врачам на Алтае предложили стать уборщиками. СК начал проверку
Врачам из-за сокращения штата якобы предложили занять открытые вакансии уборщиков, санитаров и дворников.
Телеканал 360° 30 мая в 08:59
Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 07:20
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Космос
Вселенная вращалась в первые эпохи своего существования
Аномалии в характере вращения более чем 200 тыс. галактик показали, что в первые эпохи своего существования Вселенная вращалась.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Происшествия
Подозреваемый в краже погиб при задержании в Екатеринбурге
Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек, подозреваемый в краже обоев из магазина, закрылся в своей квартире и при задержании погиб.
ИА Красная Весна 05:06
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Кино
Сценаристы The Outer Worlds стали лауреатами премии «Небьюла»
Американская ассоциация писателей-фантастов объявила, что лауреатами её ежегодной премии «Небьюла» в категории игры стали сценаристы ролевого боевика The Outer Worlds из студии Obsidian Entertainment.
Игромания.ру 03:14
Происшествия
В Норильске ликвидируют последствия утечки дизтоплива на ТЭЦ
На ТЭЦ-3 Норильска 29 мая произошла утечка дизельного топлива.
BFM.ru 31 мая в 14:04
Политика
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Президент России указом утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
RT на русском 08:49
Футбол
Игроки «Челси» почтили память Джорджа Флойда, встав на одно колено
Футболисты лондонского «Челси» почтили память погибшего в результате действий полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, встав на одно колено.
Чемпионат 08:51
Шоу-бизнес
Сына Плющенко и Рудковской начали избегать дети из-за слухов о болезни
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, как их сына Александра избегают другие дети.
РИА Новости 05:23