Энергетика
КоммерсантъЦена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта. На 11:25 мск цена составляла $39,02 (+1,8%). Цена нефти WTI выросла на 1,3%, до $36,27 за баррель.
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Высокая себестоимость нефти гарантированно восстановит мировые цены и поддержит рубль
Экономика сегодня07:21
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Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Экономика
Сбербанк откроет S7 Group кредиты на 1 млрд рублей для выплаты зарплат
Сбербанк предоставит S7 Group кредиты на выплаты зарплаты общим объемом около 1 млрд рублей, говорится в сообщении Сбербанка.
ТАСС вчера в 04:06
Общество
Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля
«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
Экономика
В 100%-ном размере. Новая выплата придет пенсионерам в течение недели
Пособие по временной нетрудоспособности оформят по принятым правилам: при стаже работы более восьми лет выплата будет сформирована в 100%-ном размере, как средняя зарплата за последние два года.
Primpress.ru вчера в 13:30
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Происшествия
Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой
Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Lenta.ru 07:40
Армия и оружие
Назван новый потенциальный конкурент Су-57
Турецкий истребитель пятого поколения TF-X может стать потенциальным конкурентом российскому Су-57 в случае выхода машин на мировой рынок продукции военного назначения, заявил в интервью телеканалу Eko Turk глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Rambler News Service 07:14
Общество
Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни
В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода.
Известия 05:55
Финансы
Официальный курс евро упал на 86 копеек, доллара — на 72 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на 3 июня, снизился на 85,94 копейки — до 76,7782 рубля, доллар подешевел на 72,83 копейки, до 68,9831 рубля.
РИА Новости 06:41
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, пишет РИА Новости.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон выставляет на аукцион свое обнаженное фото
Дженнифер решила организовать весьма интригующий аукцион. А главным его лотом станет фото обнаженной актрисы.
Kleo.ru 04:41
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
Минздрав: кварцевые лампы эффективно уничтожают коронавирус
Коронавирус эффективно уничтожают кварцевые лампы открытого и закрытого типа.
ТАСС 07:16
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM вчера в 05:56
Политика
Евросоюз поддержал протесты в США
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал мирных протестующих в США, осудив при этом насильственные действия.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие
Армия Хафтара вернула контроль над городом аль-Асабиа в Ливии
ИА Красная Весна вчера в 08:36
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Здоровье
Больных из Урюпинского психинтерната везут в Волгоград
ИА Городские вести. Волгоград 05:07
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель жителя Екатеринбурга при штурме квартиры
Напомним, 1 июня стало известно о штурме квартиры жителя Екатеринбурга, который якобы украл из магазина недалеко от дома 4 рулона обоев.
Kursk.com 07:11
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru вчера в 06:46
Происшествия
Журналисты заявили в СК после задержания на Петровке, 38
Как сообщила "Апология протеста", журналисты соблюдали дистанцию, носили маски и перчатки, а также имели при себе пресс-карты, но все равно были задержаны.
Московский Комсомолец 05:26
Игры
Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith
Санта-Моника, США, 2 июня 2020, 13:50 — REGNUM В сети появился новый рекламный ролик предстоящей игры The Last of Us: Part II, предназначенный для показа по ТВ.
REGNUM 06:50
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Хоккей
Челябинский «Трактор» получил субсидий на 1,4 млрд рублей
Хоккейный клуб «Трактор» получил субсидий из регионального бюджета на сумму 1,4 млрд рублей. Такие данные приводит издание Sports.ru.
ФедералПресс 00:44