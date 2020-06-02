Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта. На 11:25 мск цена составляла $39,02 (+1,8%). Цена нефти WTI выросла на 1,3%, до $36,27 за баррель.

Цена на нефть Brent поднялась выше $39 впервые с марта

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