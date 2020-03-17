Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.

с чего всё началось

Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Экономика Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.

Общество ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.

Транспорт Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Политика Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.

Технологии Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.

Религия РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Происшествия Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество В Ивановской области ввели режим повышенной готовности "В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Происшествия Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии «Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.

Здоровье Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Автоспорт Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.

Общество Сбербанк привлечет к работе осужденных Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).