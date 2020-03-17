Коронавирус
КоммерсантъМировые цены на нефть выросли на 5%
Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
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с чего всё началось
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.РИА Новостивчера в 21:22
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Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Авто
В России стартовали продажи спецверсии Lexus LX 570 Black Vision
Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
Экономика
Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Общество
ВОЗ призвала отказаться от наличных из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отказаться на время от наличности как источника распространения коронавирусной инфекции в мире.
Транспорт
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Футбол
Президент ФИФА Инфантино выступил с обращением
Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Прибывшие в Москву из стран с коронавирусом смогут заполнить онлайн-анкету
Люди, прилетевшие в столицу из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, смогут заполнить онлайн-анкету.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Футбол
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Технологии
Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта
Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Происшествия
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист
В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
Матч Кубка России между «Уралом» и «Шинником» перенесен
Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между «Уралом» и «Шинником» перенесён из-за запрета на проведение мероприятий в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
"В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ивановской области с 18 марта вводится режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Происшествия
Мособлсуд приговорил травника из Перу к семи годам колонии
«Суд назначил Диас-Струкову наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал Смирнов.
Здоровье
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Автоспорт
Марко подтвердил расставание Квята с Келли Пике
В конце прошлого года появились многочисленные слухи о том, что российский гонщик Формулы 1 Даниил Квят и дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике Келли расстались накануне католического Рождества.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев с 18 марта
Ограничения для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения коронавируса вступят в силу с полуночи 18 марта до полуночи 1 мая.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили младшую дочь "Крестины доченьки", – с улыбкой ответила Анастасия Костенко.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Авто
АвтоВАЗ приступил к сборке обновленной Lada Largus Cross
АвтоВАЗ приступил к сборке на линии B0 главного конвейера обновленных универсалов и фургонов LADA Largus FL.
Общество
Сбербанк привлечет к работе осужденных
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что кредитная организация будет предоставлять рабочие места осужденным в рамках совместного проекта с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).
Финансы
Bloomberg предупредил о риске роста курса доллара до 97 рублей
Агентство Bloomberg опубликовало подсчеты, согласно которым доллар может вырасти к валютам развивающихся экономик, в том числе и к рублю, еще на 30 процентов (около 97 рублей за доллар) в случае, если вспышка коронавируса нового типа приведет к такому же сильному падению американских фондовых рынков, как это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.