Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33

Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

Телеканал 360°вчера в 04:38

Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Вести.Ru18 мая в 12:53

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:09

Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвывчера в 01:35

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 02:23

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51
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Общество

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини

Медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини.
Lenta.ru вчера в 14:29
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета вчера в 09:45
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Футбол

Саенко рассказал, как чуть не перешел к Юргену Клоппу в «Боруссию»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, как дважды мог перейти в команду Юргена Клоппа.
Нева Спорт 02:46
Общество

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 135 умерших с подтвержденным коронавирусом.
РБК 03:45
Энергетика

Спрос на нефть снова растет, а вместе с ним – и цены

На следующий день цена расчета оказалась все-таки положительной ($10,01), однако так дешево американская нефть не стоила с начала 1999 г. За прошедший месяц ее цена выросла более чем втрое.
Ведомости вчера в 12:11
Энергетика

Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»

Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM вчера в 02:30
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Политика

На Порошенко завели дело о госизмене

В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью.
Уралинформбюро 00:04
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Происшествия

В Краснодарском крае выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2

Краснодар, 20 мая 2020, 11:04 — REGNUM 91 новый носитель коронавирусной инфекции выявлен в Краснодарском крае за последние сутки, сообщил 20 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:04
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Общество

В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
1,3K
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

В компании отмечают, что дискредитация направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом.
РБК 03:29
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Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Шоу-бизнес

Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой

Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
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Происшествия

В Ростовской области скончались ещё два пациента с коронавирусом

Ростов-на-Дону, 20 мая 2020, 11:00 — REGNUM В Ростовской области подтвердили ещё два летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус.
REGNUM 04:00
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
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Армия и оружие

Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом

Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
RT на русском 03:17
Армия и оружие

Польский генерал признал отсталость танковых войск своей страны

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью профильному изданию признал отсталость польских танковых войск.
OAnews вчера в 14:00
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Здоровье

Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

За прошедшие сутки в России зафиксировано еще 8 764 случая коронавируса, 9 262 человека выздоровели, 135 скончались.
Уфа1.ру 03:35
Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Экономика

Число автокредитов в апреле снизилось на 80 процентов

Количество автокредитов, выданных банками в апреле 2020 года, сократилось по сравнению с мартом на 80%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Российская газета 04:06
Экономика

Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии

До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
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Происшествия

Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей

Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
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Происшествия

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
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Здоровье

9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области

Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
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Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
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Происшествия

В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску

Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
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Путешествия

Названа дата открытия Турции для российских туристов

БИЗНЕС Online 18 мая в 08:19
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Культура

Руби Роуз ушла из сериала «Бэтвумен»

Исполнительница главной роли Руби Роуз приняла решение покинуть проект.
Popcornnews.ru 04:00
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