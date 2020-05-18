Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть растут на 3—4%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 3,42% — до $33,61 за баррель.
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Цены на российскую нефть взлетели

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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

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Газета.Ru18 мая в 10:48

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51
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Комментарии

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Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что президент России Владимир Путин пообещал спортсмену посодействовать в лечении его отца.
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К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
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«Химки» могут объединиться с московским клубом, чтобы заявиться в ФНЛ

Как сообщает источник, в этом случае «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, однако есть 10-процентная вероятность, что клуб все же заявится в РПЛ.
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Названо число незаконных свалок в России

Куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — назвал число работающих незаконных свалок.
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах

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Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах

Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
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Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

МФЦ откроют в столице с понедельника, 25 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики

Власти подготовили общенациональный план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru вчера в 09:53
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В Подмосковье за сутки выявлено 898 случаев заражения коронавирусом

Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 898 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
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В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь

Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
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Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
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Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
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В России предложили не принимать детей без прививок в сады и школы

Предложения ограничить доступ детей без прививок в сады и школы неоднократно вносились, но пока так и не были реализованы.
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Общество

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Известия вчера в 03:11
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ФК «Ростов» сдал тесты на коронавирус

Футболисты, тренеры и персонал «Ростова» накануне сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Все они получили отрицательные результаты.
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Представлен аккумулятор, с помощью которого электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде

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Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
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Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

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Вокруг «Северного потока-2» зреет новый конфликт

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Рубль вырос к доллару и снизился к евро при открытии торгов

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Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
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В Кировской области нашли живым пропавшего четырёхлетнего ребёнка

Четырёхлетний мальчик, потерявшийся несколько дней назад в Кировской области, обнаружен живым. Ребёнок найден в лесу, в километре от дома.
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Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
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