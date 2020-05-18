Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 3,42% — до $33,61 за баррель.

Мировые цены на нефть растут на 3—4%

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