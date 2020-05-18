Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть растут на 3—4%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 3,42% — до $33,61 за баррель.
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Комментарии
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Политика
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин успешно завершил лечение от коронавируса, с чем его поздравил российский президент Владимир Путин.
Политика Сегодня 08:09
Общество
Беглов подписал постановление о выплатах семьям с детьми от 3 до 7 лет
Санкт-Петербург, 19 мая 2020, 17:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
REGNUM 10:21
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Путин похвалил работу портала госуслуг
Президент Владимир Путин похвалил портал госуслуг, отметив, что его работа стала особенно востребованной после введения выплаты в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.
Взгляд.ру 10:27
Политика
Путин назвал уникальной ситуацию из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что ничего подобного раньше никогда не делалось.
Парламентская газета 09:22
Армия и оружие
В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия
Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
Футбол
Уткин назвал ФИФА «трусами» за отказ определять игрока года
Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин подверг критике ФИФА за отказ определять лучшего игрока по итогам сезона.
Soccer.ru 09:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Наука
Ультраобработанные продукты ускоряют старение
Журналистская правда 09:53
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Экономика
Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 года больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:16
Футбол
Роналду возобновил тренировки с «Ювентусом»
Португалец Криштиану Роналду возобновил тренировки с туринским "Ювентусом", передает Football Italia.
Газета.Ru 09:29
Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
Общество
Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
Экономика
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
RT на русском 10:08
Гаджеты
Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820
Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.
iXBT.com вчера в 03:20
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Лавров рассказал о поставке медоборудования из США
Два авиарейса из США безвозмездно поставят медоборудование России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:20
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Наука
Названа главная причина повышения уровня Мирового океана
Специалисты проанализировали огромное количество данных и пришли к выводу, что на самом деле природные факторы всегда имели одинаковое влияние на уровень Мирового океана, а вот активная деятельность человека не всегда присутствовала.
Faktom 06:29