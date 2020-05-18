Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,52%, составив $30,76 за баррель.

Мировые цены на нефть растут на 3—4%

Политика Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри. 58

Спорт Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.

Политика Лавров: «Северный поток-2» будет построен Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. 188

Происшествия Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области. 28

Здоровье Глава Минздрава отчитался о выплатах медикам По словам Мурашко, установленные Путиным выплаты уже получили более 30 тысяч врачей и свыше 77 тысяч медицинских работников среднего класса. 10

Хоккей Якоб Берглунд стал игроком «Трактора» «Трактор» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.

Футбол «Зенит» предложил Кокорину новый контракт Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт. 1

Экономика Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I квартале в 1,6% ВВП России по итогам I квартала 2020 года вырос на 1,6% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Происшествия Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью. 23

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 274

Авто В Европе рекордно упали продажи автомобилей За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении. 2

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Политика В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства. 5

Футбол У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.