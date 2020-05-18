Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть растут на 3—4%

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,52%, составив $30,76 за баррель.
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Мировые цены на нефть выросли утром 19 мая

Вечерняя Москва01:30

Ионицэ: у Молдовы есть шанс сэкономить полмиллиарда долларов в этом году

Sputnik Молдова01:00

Цены на нефть продолжают расти

Эхо Москвы01:35

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:09

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец17 мая в 22:18

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов пятницы

Банки.ру16 мая в 03:19

Выросли цены на нефть на Лондонской бирже

SakhaNews15 мая в 21:55
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Общество

Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая

Вечерняя Москва 11:18
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Происшествия

Станцию «Беговая» в петербургском метро закрыли

В Петербурге закрыли станцию метро «Беговая» по техническим причинам.
Росбалт 06:08
26
Спорт

Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта

Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
359
Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
188
Общество

Вспышка заражения в Китае отправила на карантин 108 миллионов человек

По данным Bloomberg, под ограничения попали порядка 108 млн человек. Службы здравоохранения пока не выяснили причину новой вспышки.
Русская Планета вчера в 12:41
1,2K
Происшествия

Под Белгородом 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера

Посёлок городского типа Ракитное, Белгородская область, 18 мая 2020, 15:43 — REGNUM 23 человека заразились коронавирусом после контакта с парикмахером в Ракитянском районе Белгородской области.
REGNUM вчера в 08:43
28
Здоровье

Глава Минздрава отчитался о выплатах медикам

По словам Мурашко, установленные Путиным выплаты уже получили более 30 тысяч врачей и свыше 77 тысяч медицинских работников среднего класса.
Экономика сегодня 08:21
10
Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
10
Хоккей

Якоб Берглунд стал игроком «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Якобом Берглундом, сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.
Спорт-Экспресс 11:50
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
91
Здоровье

Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом

В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ 07:20
6
Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
Взгляд.ру 03:17
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Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
1
Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП России в I квартале в 1,6%

ВВП России по итогам I квартала 2020 года вырос на 1,6% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС 11:14
Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
23
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
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Авто

В Европе рекордно упали продажи автомобилей

За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
Авторамблер 08:13
2
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
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Шоу-бизнес

Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном

Пятый канал 05:04
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Экономика

Налог на вмененный доход решили не продлевать на 2021 год

Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2021 год больше не рассматривается. Об этом 19 мая сообщили в Минфине России.
Известия 10:39
9
Политика

В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия

Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
5
Здоровье

Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе

Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
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Игры

Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5

Astera 09:20
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru вчера в 05:44
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Футбол

У шести футболистов английской премьер-лиги обнаружен коронавирус

У шести игроков тест оказался положительным. За два дня были проверены 748 человек. У шести игроков из двух клубов был выявлен вирус.
Вести.Ru 11:30
Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым

Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
Lenta.ru 06:00
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Кино

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
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Как работают Яндекс.Новости?
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