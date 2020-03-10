Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Энергетика Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти на 26% Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн б/с, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Здоровье В России число заболевших коклюшем выросло на 40% В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 75 рублей В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года.

Происшествия В больнице Екатеринбурга умерла пациентка, которую выселили из палаты Недавно Андрей сообщил в том же паблике, что его жена Надежда Богданова, которую переселили в коридор из больничной палаты, умерла на больничной койке в коридоре возле санузла.

Экономика В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.

Авто Опубликованы первые изображения Dacia Sandero Dacia Sandero и Logan работают уже более семи лет и должны проработать еще год.

Происшествия На Украине забросали камнями поезд в Москву На Украине неизвестные забросали камнями поезд «Львов — Москва». Об этом сообщает портал Varta 1. Инцидент случился 8 марта.

Гаджеты Microsoft признала критические проблемы с обновлением Windows 10 После обновления системы многие пользователи пожаловались на работу программы Sign Tool, падение производительности, медленную загрузку, зависание и отключение системы, а также появление критических ошибок с «синим экраном смерти».

Экономика ЦБ анонсировал формулу продажи акций Сбербанка без оферты миноритариям Центробанк в условиях волатильности на финансовых рынках изменит схему выкупа акций у миноритариев Сбербанка в рамках сделки по его продаже правительству.

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Спорт У российского велогонщика Страхова диагностировали коронавирус РИА Новости / Алексей Даничев У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус, об этом сообщается в официальном аккаунте команды "Газпром-Русвело" в Instagram.