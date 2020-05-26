Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

Происшествия В Сочи скончался пациент с коронавирусом Сочи, Краснодарский край, 27 мая 2020, 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 416

Здоровье Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3% Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 742

Политика Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг. 1

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Политика Путин назначил парад Победы на 24 июня Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году. 5,6K

Политика В США оценили возможность провести ядерные испытания Вашингтон, 27 мая 2020, 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews. 8

Общество Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа. 17

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Происшествия Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.

Общество Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями. 561

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