Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
РИА Новости 04:58
Происшествия
В Сочи скончался пациент с коронавирусом
Сочи, Краснодарский край, 27 мая 2020, 11:26 — REGNUM 74-летний житель Сочи с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в Краснодарском крае, сообщили 27 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:26
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Здоровье
Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3%
Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:43
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
Инфорос вчера в 15:58
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Шоу-бизнес
У Овечкина родился второй ребенок
Спортсмен выложил фото со своей женой из палаты роддома.
Lenta.ru 04:23
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Общество
В Калининграде за сутки зафиксировано 44 случая коронавируса
За прошедшие сутки в Калининграде зарегистрировано 44 новых случая коронавируса.
Каскад 03:44
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК вчера в 17:00
Политика
Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
REGNUM вчера в 08:47
Политика
Украинский посол заявил об «ударе в лицо» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился желанием немецких политиков снять санкции с России и назвал эту инициативу "ударом в лицо" жителям Незалежной.
Life.ru 04:11
Политика
Путин назначил парад Победы на 24 июня
Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня — в день исторического парада победителей, прошедшего в 1945 году.
RT на русском вчера в 10:31
Политика
В США оценили возможность провести ядерные испытания
Вашингтон, 27 мая 2020, 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Общество
Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа.
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру 25 мая в 04:00
Происшествия
Забайкалец ограбил пенсионерку и оставил записку с извинениями
В полицию обратилась 72-летняя пенсионерка, неизвестный выхватил из её рук сумку со смартфоном и банковскими картами.
ZAB.RU вчера в 23:08
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Общество
Власти Петербурга объяснили, как можно вернуть граффити с Бродским
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга дала разъяснения по возможному возвращению граффити с Иосифом Бродским, сделанным накануне по случаю 80-летия поэта, а позже закрашенным властями.
АБН вчера в 14:26
Армия и оружие
В Новороссийске построили стоянку для подводных лодок
Московский Комсомолец Краснодар 02:14
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Футбол
Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
RT на русском вчера в 12:49
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15