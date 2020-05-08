Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.

Цена на нефть Brent выросла до $31

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