Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent выросла до $31
Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent выросли более чем на 5%. Их стоимость в 21:28 мск достигла $31,14 на бирже ICE в Лондоне. К 21:35 цена немного снизилась и находилась на отметке в $30,83 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Комментарии
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Спорт-Экспресс 07:24
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.
Вести.Ru 09:00
Футбол
Экс-советник президента «Локомотива» высказался о ситуации с Семиным
Бывший советник президента "Локомотива" Лев Гоберман, работавший в клубе в первый год Ильи Геркуса в качестве президента, прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в команде, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:05
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В Самарской области выявили еще 75 фактов заражения коронавирусом
Самара, 9 мая 2020, 12:56 — REGNUM Еще 75 носителей коронавируса выявили в Самарской области.
REGNUM 05:56
Авто
ГАЗ снимает с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»
Автоновости дня вчера в 05:08
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
Игры
Вышел трейлер российской игры про советских партизан в 1941 году
Вышел трейлер российской игры Partisans 1941 («Партизаны 1941»), посвященной советским партизанам, ведущим борьбу с немецко-фашистскими захватчиками во время Второй мировой войны.
Взгляд.ру 07:21
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Общество
Куряне смогут принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн
50 тысяч курян шли одной колонной, держа в руках портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
ГТРК Курск 06 мая в 11:14
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Здоровье
Никитин заложил капсулу в основание госпиталя в Автозаводском районе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 9 мая заложил в основание госпиталя на территории больницы №23 в Автозаводском районе капсулу с посланием будущим поколениям.
АПН - Нижний Новгород 09:01
Общество
В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь
Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
Политика
Пилотажные группы устроили авиашоу над Кубинкой. Прямая трансляция
«360» ведет онлайн-трансляцию из подмосковной Кубинки. Авиационное шоу над аэродромом Кубинка началось в 15:30.
Телеканал 360° 09:08
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии теплой погоды на коронавирус
Горобзор.ру вчера в 10:35
Футбол
Семенов рассказал о массовом заболевании игроков «Ахмата»
Игрок «Ахмата» и национальной команды России Андрей Семенов сообщил о массовом заражении футболистов грозненского клуба.
Vprognoze.ru 05:55
Общество
В больнице в Коммунарке лечатся более 330 пациентов
Более 330 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 30 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 02:45
Общество
В Воронежской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 07:41
Происшествия
Анатолий Быков задержан по подозрению в заказном убийстве 1994 года
Ведомости 07 мая в 07:48
Общество
Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади
Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади.
РБК 08:15
Политика
В США 11 сотрудников Секретной службы заразились коронавирусом
Одиннадцать сотрудников Секретной службы США заражены новым коронавирусом, 23 работника уже вылечились от COVID-19, сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны, которое курирует службу.
РИА Новости 07:27