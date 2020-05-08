Энергетика

REGNUMREGNUMНефть растёт в цене на торгах 8 мая

Москва, 8 мая 2020, 09:32 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 мая, следует из данных торговых площадок. Баррель нефти WTI с поставками в июне подорожал в ходе торгов на 2,00% — до $24,02.
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