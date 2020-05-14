Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть растут на торгах

Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.
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Александр Хуршудов: В сентябре 2020 года цена нефти Brent может вырасти до $50 за баррель

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После пятничных торгов выросли мировые цены на нефть

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:18

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов среды

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Мировые цены на нефть растут на торгах

Газета.Ru01:40
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Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
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Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

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Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции

В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
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Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
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Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Общество

Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
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Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
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Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
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В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

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Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

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Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
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ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

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За неделю коронавирус обнаружили еще в двух территориях Прикамья

На этой неделе в Пермском крае появились еще две территории, где были зарегистрированы новые случаи заболевания Covid-19.
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NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
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В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России

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