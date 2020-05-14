Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть растут на торгах
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Александр Хуршудов: В сентябре 2020 года цена нефти Brent может вырасти до $50 за баррель
Агентство нефтегазовой информации03:46
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Комментарии
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Политика
Депутат ХМАО оценил вероятность создания «большой Тюменской области»
Напомним, ранее депутат Госдумы от Тюмени Павел Дорохин (фракция КПРФ) допустил объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в один федеральный субъект уже к 2021 году.
ИА Красная Весна 04:31
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Культура
Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони
Сам Владимир Маркони, учёный-агроном по образованию, вёл популярное шоу CommentOut на You-Tube.
Ревизор.ру вчера в 10:37
Экономика
Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции
В целом по России, как отмечал ранее портал "Мир квартир", цены на съемное жилье за апрель несколько снизились.
Российская газета 04:58
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Политика
Источник рассказал о переговорах Козака в Берлине по Украине
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с советником канцлера ФРГ Ангелы Меркель Яном Хеккером.
РИА Новости 04:56
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Общество
В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия
В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя
Вести.Ru вчера в 15:58
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Политика
Трамп счел возможным введение санкций против Китая
Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Единоборства
Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова
Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
Общество
ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП
Цифровым путем планируется внедрить и услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
Коммерсантъ вчера в 17:45
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Здоровье
За неделю коронавирус обнаружили еще в двух территориях Прикамья
На этой неделе в Пермском крае появились еще две территории, где были зарегистрированы новые случаи заболевания Covid-19.
Рифей-Пермь 03:29
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18