Энергетика
News.ruМировые цены на нефть растут после резкого падения
Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+. Согласно данным торгов, по состоянию на 08:03 мск майский фьючерс марки Brent рос на 7,33% и достигал отметки в $36,88 за баррель.
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Энергетика
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