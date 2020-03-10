Мировые цены на нефть коррекционно увеличиваются на 7% после того, как потеряли 24–25% из-за провала сделки ОПЕК+. Согласно данным торгов, по состоянию на 08:03 мск майский фьючерс марки Brent рос на 7,33% и достигал отметки в $36,88 за баррель.

Мировые цены на нефть растут после резкого падения

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