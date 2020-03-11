Энергетика
REGNUMЦены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Политика
Путин отверг предложение Терешковой по обнулению президентских сроков
Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Общество
Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье
Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Футбол
Тедеско рассказал, почему согласился возглавить «Спартак»
34-летний наставник "Спартака" Доменико Тедеско дал интервью немецкому изданию DW, в котором рассказал, почему решил принять предложение "красно-белых" возглавить команду.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Здоровье
Итальянский миллиардер стал богаче на $100 млн на новости о создании теста на коронавирус
Итальянский миллиардер Густаво Денегри, состояние которого по данным Forbes составляет $3,3 млрд, за день заработал $100 млн на новостях о том, что его компания DiaSorin создала быстрый тест на коронавирус.
Происшествия
Смольный проверяет сообщения о горении мусора у бывшего СКК
Как стало известно агентству, местные жители зафиксировали факт горения и предположили, что застройщик может сжигать рядом с СКК строительный мусор.
Общество
Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Политика
Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев
Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Общество
Ученые рассказали, как обмануть детектор лжи
Обмануть полиграф проще-простого, поэтому доверять результатам исследований на детекторе лжи не стоит, заявили российские ученые.
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Армия и оружие
Новый министр обороны чистит ведомство от кадров предшественника
Место министра обороны Украины занял Андрей Таран, который тут же уволил бывшего заместителя начальника штаба Военно-морских сил Украины по евроинтеграции капитана первого ранга Андрея Рыженко.
Спорт
Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ
Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Киберспорт
Боевой пропуск появится в World of Tanks
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Происшествия
В элитной клинике, где лечится Заворотнюк, из-за врачебной ошибки погибла пациентка
Политика
Путин рассказал об обещании Саакашвили по Абхазии и Южной Осетии
В интервью Андрею Ванденко в проекте ТААСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал, что все взаимодействие с Грузией прекратилось по вине экс-президента Михаила Саакашвили.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Fox News: Сандерс проиграет Байдену на праймериз в двух штатах
Телеканал Fox News спрогнозировал проигрыш кандидата в президента США сенатора Барни Сандерса другому кандидату экс-вице-президенту США Джо Байдену на праймериз Демократической партии.
Здоровье
Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус
Новый Калининград Министр здравоохранения области Александр Кравченко заявил, что регион полностью готов ко вспышке коронавируса.
Шоу-бизнес
Тимати показал фанатам руки без татуировок
Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.