Энергетика

REGNUMREGNUMЦены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
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Цена на нефть Brent выросла на 5% после резкого падения

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Цены на нефть подскочили до 6%

РБК00:33

Нефть марок WTI и Brent немного дорожает

Вести.Ru09 марта в 19:44

Стоимость нефти Brent превысила $38 за баррель

Красная веснавчера в 08:15

Стоимость нефти Brent превысила $38

ТАССвчера в 08:43

Нефть после обвала дорожает на 10%

РИА Новостивчера в 07:57

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:22
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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34-летний наставник "Спартака" Доменико Тедеско дал интервью немецкому изданию DW, в котором рассказал, почему решил принять предложение "красно-белых" возглавить команду.
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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Как стало известно агентству, местные жители зафиксировали факт горения и предположили, что застройщик может сжигать рядом с СКК строительный мусор.
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Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
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В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
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Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
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Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
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В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
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Боевой пропуск появится в World of Tanks

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Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением

Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
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В элитной клинике, где лечится Заворотнюк, из-за врачебной ошибки погибла пациентка

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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Абхазии и Южной Осетии

В интервью Андрею Ванденко в проекте ТААСС «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал, что все взаимодействие с Грузией прекратилось по вине экс-президента Михаила Саакашвили.
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Телеканал Fox News спрогнозировал проигрыш кандидата в президента США сенатора Барни Сандерса другому кандидату экс-вице-президенту США Джо Байдену на праймериз Демократической партии.
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Министр здравоохранения области: не надо недооценивать коронавирус

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