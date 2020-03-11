с чего всё началось

Мировые цены на черное топливо показали уверенный рост в среду утром. Это происходило на фоне ожидания снижения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США

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