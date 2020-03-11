Энергетика
Народные новостиМировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США
Мировые цены на черное топливо показали уверенный рост в среду утром. Это происходило на фоне ожидания снижения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
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9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала более чем на 24% — до $34,36 за баррель (на минимуме опускалась до $31), нефть WTI подешевела до $31,13 за баррель.Forbes02:35
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Комментарии
Общество
В Крыму задержали четырех участников «Хизб ут-Тахрир»*
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Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
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Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
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Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
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В центре Москвы начались одиночные пикеты против обнуления президентских сроков, сообщает телеканал «Дождь».
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Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Политика
Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.
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Эрдоган пригрозил мощным ударом в случае нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Идлибе происходят единичные случаи нарушения режима прекращения огня.
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Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка
Американский президент Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале фондового рынка.
Общество
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
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Спин-офф «Человека-паука» от Sony обзавелся сценаристом
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Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций
Бывший полузащитник «Спартака» Джано, ныне выступающий за «Анортосис», получил разрыв боковой связки колена на тренировке кипрской команды.
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В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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Группа «Время и Стекло» объявила о распаде
Украинская поп-группа "Время и Стекло" в своем Instagram объявила об уходе со сцены.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Курс доллара опустился ниже 71 рубля на Московской бирже
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 71 руб. и составил, по данным на 13.57 мск, 70,93 руб.
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На Украине введен карантин на территории всей страны
Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса.
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МИД Армении: Азербайджан намеренно эскалирует конфликт на границе
Заявление об умышленном нагнетании Азербайджаном напряжения на границе сделал МИД Армении, 10 марта сообщает Sputnik.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).