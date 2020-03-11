Энергетика

Народные новостиНародные новостиМировые цены на нефть растут в ожидании снижения добычи в США

Мировые цены на черное топливо показали уверенный рост в среду утром. Это происходило на фоне ожидания снижения добычи в США, свидетельствуют данные торгов.
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9 марта стоимость барреля марки Brent на электронной бирже ICE упала
 более чем на 24% — до $34,36 за баррель (на минимуме опускалась до $31), нефть WTI подешевела до $31,13 за баррель.
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