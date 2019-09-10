Энергетика
Газета.RuЦена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По даным на 3.23 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла $63,09 доллара за баррель.
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Общество
Россияне стали реже разводиться
По данным Росстата, россияне стали реже разводиться, пишет газета "Известия".
Газета.Ru 01:45
Политика
Глава Бурятии призвал митингующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к участникам несанкционированного митинга в Улан-Удэ, несогласным с результатами голосования на выборах мэра города, и призвал их признать выбор большинства горожан.
RT на русском вчера в 23:11
Политика
В Кремле подтвердили, что агент ЦРУ работал в администрации президента
В Кремле подтвердили, что Олег Смоленков работал в администрации президента, - пишет "Подъем".
Весьма вчера в 05:34
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская «наигралась» в актерскую профессию
Bimru.ru вчера в 08:23
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Космос
Судьба робота «Федора» будет определена после наземных испытаний
Экономика сегодня вчера в 22:09
Происшествия
Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом ученого у здания Госсовета Удмуртии
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова намерена разобраться в ситуации с суицидом 79-летнего ученого у здания Госсовета Удмуртии.
ТАСС вчера в 23:52
Космос
Найдено место происхождения всех комет Солнечной системы
Индикатор вчера в 05:32
Политика
CNN назвал возможных кандидатов на замену уволенному Трампом Болтону
Белый дом рассматривает кандидатуры по меньшей мере десяти человек на пост помощника президента США по нацбезопасности после отставки Джона Болтона.
РБК 02:03
Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.
Автостат вчера в 06:16
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
РБК вчера в 14:53
Происшествия
Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности
Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбурга в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности.
Российская газета 02:02
Политика
В Росгвардии предложили запретить СМИ раскрывать информацию о служащих
Росгвардия обратилась в Совет по правам человека при президенте России с предложением обязать журналистов, освещающих публичные мероприятия, соблюдать конфиденциальность в отношении информации о должностных лицах войск и членах их семей.
RT на русском вчера в 18:04
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru вчера в 04:53
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
Политика
Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов
Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).
РБК вчера в 23:00
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Политика
Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение.
Москва 24 вчера в 10:09
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
В Москве упростили процедуру получения СНИЛС
В апреле сообщалось, что в России больше не будут выдавать бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Известия 01:39
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели вчера в 14:57
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Кино
Джеки Чан отменил свой визит в Россию
Джеки Чан уже приезжал в Россию в 2012 году в рамках мирового турне в поддержку своего фильма "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак", а также в 2016 году, когда принимал участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино.
ТАСС вчера в 07:22
Гаджеты
Новый внешний аккумулятор Xiaomi получил ёмкость на 10 000 мАч
Сам пауэрбанк заряжается через разъём USB Type-C с мощностью 18Вт, а на полную зарядку 10 000 мАч требуется 4 часа.
Astera вчера в 11:57
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия вчера в 11:38