Мировые цены на нефть растут в ходе торгов во вторник, 10 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,36%, составив $58,06 за баррель.

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 сентября

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Политика Москалькова прокомментировала идею о сокращении рабочей недели Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сокращение рабочей недели до четырёх дней вряд ли может быть внедрено без специальных мониторинговых исследований.

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Театры В театре прокомментировали самочувствие Джигарханяна Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, театр ждет его на первую премьеру нового сезона «Тетка Чарли».

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Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

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Армия и оружие В Великобритании назвали самое опасное оружие России Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

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Армия и оружие На Украине три добровольческие группировки сдали полиции десять тонн оружия Как сообщил телеканал 112.ua, по оценке депутата Верховной рады Украины Нестора Шуфрича, на скупку всего незаконного оружия, находящегося на руках у жителей Украины, государству придётся выделить около $2 млрд из расчёта $200 за единицу оружия.