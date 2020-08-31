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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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News.ru

Мировые цены на нефть растут после ослабления доллара

News.ru01:46
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
REGNUM

Нефть настроена на взятие цели $47

REGNUM01:13
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к росту

ИА Красная Весна00:54
ПРАЙМ

Курс доллара к иене укрепляется в рамках коррекции

ПРАЙМ01:50
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01
Росбалт

Нефтяная корзина ОПЕК слегка подешевела

Росбалт28 августа в 10:38

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами.
Asteraвчера в 01:46
1,4K

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Российская газета01:00
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В партии Порошенко призвали к отставке замглавы делегации по Донбассу

Заявления замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону является основанием для его отставки, считает депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Фриз.
РИА Новостивчера в 08:52
38

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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