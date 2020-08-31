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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $45 за баррель

Rambler News Service28 августа в 08:05
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01
Московский Комсомолец

Цены на нефть Brent перевалили за 46 долларов

Московский Комсомолец01:50
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°28 августа в 06:52
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $45 за баррель

Деловое.ТВ28 августа в 06:34
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело
Интерфакс02:24
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за мощного тайфуна "Майсак", который будет оказывать влияние на погоду ночью и днём 3 сентября, а также ночью 4 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Владивосток-Новости01:42
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В Азербайджан из России экстрадирован обвиняемый в терроризме

Отмечается, что Велиев «прошёл подготовку к совершению террористических преступлений, использованию огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств, а зарубежные спецслужбы привлекли его к учениям разведывательно-провокационного характера».
Говорит Москва02:12

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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