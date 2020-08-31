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Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% — до $46,07 за баррель.
RT на русском01:28
Подробнее о событии
Финмаркет

Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Финмаркет12:14
REGNUM

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

REGNUM12:29
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Rambler News Service

Министр нефти Ирака спрогнозировал рост цены на нефть до $50 за баррель

Rambler News Service08:23
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13

Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси

Английский "Манчестер Сити" готовится презентовать игрока каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, передает журналист Марсело Бехлер в Twitter Отмечается, что "горожане" запросили архивные записи игры аргентинца, чтобы смонтировать видеоролик о нем. Напомним, форвард отказался тренироваться с сине-гранатовыми.
Источник: «Манчестер Сити» готовится презентовать Месси
Газета.Ru10:46

Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева, в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, рост которого составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, в немецком фонде Cinema for Peace, который недавно занимался организацией транспортировкой оппозиционера и блоггера Алексея Навального в Германию, рассказали, что осмотр этого пациента врачами из Германии в российском городе Омск показал довольно «тревожные результаты».
ToDay News Ufa08:37
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В сети появились фото серийной версии электрокара Zetta

По сравнению с прототипом, который был показан на ранних фото и тизерах, двери электрокара Zetta лишились черных молдингов, на дверце багажника появились ручка и надпись Zetta, а над ней — стандартный разъем для зарядки.
Тарантас Ньюс11:25
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Отец Цоя назвал выдумкой «письмо» Путину против фильма Учителя о сыне

Отец погибшего 30 лет назад лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт не подтверди, что направил письмо президенту России с просьбой запретить выход фильма режиссёра Алексея Учителя.
Национальная служба новостей11:51