Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев
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Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
С чего всё началось
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% — до $46,07 за баррель.
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