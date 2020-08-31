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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,57% — до $46,07 за баррель.
RT на русском01:28
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Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
REGNUM

Нефть Brent подорожала на 1,4%

REGNUM09:00
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Rambler News Service

Министр нефти Ирака спрогнозировал рост цены на нефть до $50 за баррель

Rambler News Service08:23
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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