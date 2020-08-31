Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа
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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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