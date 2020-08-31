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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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Росбалт

Котировки Brent и WTI растут благодаря новостям из ОАЭ и Китая

Росбалт07:19
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $46 за баррель

Rambler News Service04:30
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Право.ру

Доллар, нефть и коронавирус на 31 августа

Право.ру03:57
REGNUM

Мировые цены на нефть растут за счёт слабого доллара

REGNUM03:09

В Москве заработают около 450 пунктов вакцинации от гриппа

Масштабная программа по вакцинации от гриппа в Москве начнется 1 сентября, в городе будет работать около 450 пунктов вакцинации, сообщила пресс-служба информационного центра правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Ведомости07:00
23

В ПАСЕ объяснили причины проведения заседания с участием Тихановской

Как сообщалось ранее, 8 сентября пройдет заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором выступит белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах президента Белоруссии.
Капитал страны06:22
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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СКР не смог предъявить обвинение Фургалу в убийстве бизнесмена

31 июля 2020 года Басманный районный суд по ходатайству СКР отменил «отказное» решение хабаровского следователя и разрешил руководителю сегодняшней следственно-оперативной группы генералу Юрию Буртовому начать следственные действия с Фургалом по делу об убийстве Зори.
Право.ру02:58
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Ноябрьские игры планируют для PlayStation 5 и Xbox Series X

Поскольку уже точно известно, что Xbox Series X стартует на рынке 5 ноября, дата 13 ноября может быть связана только с каким-либо крупным событием с PlayStation 5. Создатели видеоигр, конечно же, привязали презентации к началу продаж PS5, считают эксперты.
Goroday.ruвчера в 08:04
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАСС04:02
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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