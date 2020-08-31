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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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REGNUM

Мировые цены на нефть растут за счёт слабого доллара

REGNUM03:09
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $46 за баррель

Rambler News Service04:30
Телеканал 360°

Цена на нефть Brent опустилась к 45 долларам за баррель

Телеканал 360°28 августа в 06:52
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent находится на уровне $45 за баррель

Деловое.ТВ28 августа в 06:34
Финмаркет

Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 73,5-75 руб./$1, 87,5-89 руб./EUR1 - УБРиР

Финмаркет28 августа в 06:20

МВД России и Латвии пресекли контрабанду наркотиков на 550 млн рублей

Российские и латвийские полицейские в ходе совместной операции на территории двух стран пресекли деятельность транснациональной этнической группы, участники которой подозреваются в производстве синтетических наркотиков и их контрабанде в Россию, страны СНГ и ЕС.
МВД России и Латвии пресекли контрабанду наркотиков на 550 млн рублей
Право.ру04:59

Путин поблагодарил Абэ за личный вклад в двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ поблагодарил его за совместную работу, личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости04:58
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Очередной блок слушаний по делу о погибшем МН17 начался в Нидерландах

В начале июля председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус объявил, что начиная с 31 августа суд намерен использовать блок слушаний, чтобы обсудить позицию адвокатов родных, прокуратуры и зашиты и принять решение, «если в этом будет необходимость», чтобы адвокаты смогли направить запросы о компенсации, сообщает «Интерфакс».
Новые Известия03:50

34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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«Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2»

"Газпром" неделю назад подал апелляционные жалобы в отношении Управления по защите конкуренции и прав потребителей Польши (UOKiK) по поводу ограничения доступа российской компании к доказательствам, которые были собраны во время расследования предполагаемой концентрации "Газпрома" и зарубежных инвесторов при строительстве газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2).
РБК04:10
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Роскосмос зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей в августе

По сообщению Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров приблизится 1 сентября к Земле на расстоянии около 120 тысяч километров, он пролетит со скоростью примерно 8 км/с.
TV BRICS01:37
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