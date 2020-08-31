Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев
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Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
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