Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

Лондон, 31 августа 2020, 19:29 — REGNUM Нефть Brent все ещё находится в «зелёной зоне» 31 августа, однако марка отступила от достигнутого ранее в ходе торгов пятимесячного максимума и установилась вблизи $46 за баррель.В источнике
Подробнее о событии
Финмаркет

Цены на нефть могут вырасти до $50 за баррель - КИТ Финанс Брокер

Финмаркет12:14
REGNUM

Нефть Brent отступила от максимума за пять месяцев

REGNUM12:29
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
Rambler News Service

Министр нефти Ирака спрогнозировал рост цены на нефть до $50 за баррель

Rambler News Service08:23
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent поднялась выше $46 за баррель

Деловое.ТВ06:00
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает снижаться

Росбалт09:44
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь повысился на 1.48%

АК&М05:13

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
47

Forbes: всплывшая у Аляски «российская» подлодка принадлежит США

Эксперты Forbes проанализировали фото якобы российской подводной лодки К-186 "Омск", вышедшей на поверхность у берегов Аляски на прошлой неделе, и пришли к выводу, что на самом деле это была атомная субмарина Flight-II типа Los Angeles Военно-морских сил США.
Газета.Ru12:00
58

Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

В обращении, которое есть в распоряжении "Газеты.Ru", наследники называют фильм "пошлым зрелищем", которое нарушает их права, и просят Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры".
Газета.Ru10:54
10

Россия высылает из страны трех дипломатов Словакии

«Послу (Словакии в Москве Петру Препутену) объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», — говорится в сообщении.
Rambler News Service05:51
57

Клубы РПЛ могут пересмотреть лимит на легионеров

По информации издания «Спорт-Экспресс», команды, которые будут принимать участие в еврокубках, намерены усилиться качественными легионерами и предлагают изменить формат на максимум 12 иностранцев в заявке и 7 — на поле.
Bookmaker-ratings.ru12:14
1