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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Цены на нефть замедлили темпы роста, оставшись у рекордных уровней с начала марта

ПРАЙМ11:06
REGNUM

Нефть Brent подорожала на 1,4%

REGNUM09:00
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01
News.ru

Мировые цены на нефть растут после ослабления доллара

News.ru01:46
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к росту

ИА Красная Весна00:54
Экономика сегодня

Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель

Экономика сегодня01:47

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой
REGNUM09:24
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Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.pro29 августа в 09:00
119

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
Интерфакс08:27
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Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября

В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
REGNUM06:37
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости07:55
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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«Газпром» продолжит судиться с Польшей

«Газпром» заплатил польской нефтегазовой компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, однако продолжит судиться с ней в апелляционном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу финансово-экономического департамента корпорации Александра Иванникова.
Lenta.ru10:32
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Партия Зеленского назвала кандидатов в мэры в главных городах Украины

Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM09:44