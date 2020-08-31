Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Адвокат стороны обвинения по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина заявила, что сумма гонорара юриста стороны защиты Эльмана Пашаева должна составлять не менее 10 миллионов рублей.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.
В целях недопущения «школьно-обсуловленных» расстройств здоровья родителям рекомендовали следить за режимом труда и отдыха своих детей, применять сбалансированное питание, проводить гимнастику их глаз, а также сократить использование детьми гаджетов и в целом придерживаться здорового образа жизни.
Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
«Газпром» заплатил польской нефтегазовой компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, однако продолжит судиться с ней в апелляционном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу финансово-экономического департамента корпорации Александра Иванникова.
Киев, 31 августа 2020, 16:44 — REGNUM На съезде партии «Слуга народа» сегодня, 31 августа, были официально объявлены кандидаты от политической силы в мэры ряда городов страны на местных выборах, которые должны состояться в октябре, передает корреспондент ИА REGNUM.