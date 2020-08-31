Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.