В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.