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Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, 31 августа. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,30%, составив $43,10 за баррель.В источнике
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Экономика сегодня

Нефть Brent превысила отметку в 46 долларов за баррель

Экономика сегодня01:47
News.ru

Мировые цены на нефть растут после ослабления доллара

News.ru01:46
ПРАЙМ

Курс доллара к иене укрепляется в рамках коррекции

ПРАЙМ01:50
REGNUM

Нефть настроена на взятие цели $47

REGNUM01:13
ИА Красная Весна

Цены на нефть на сырьевых биржах перешли к росту

ИА Красная Весна00:54
RT на русском

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 31 августа

RT на русском01:28
URA.Ru

Новости кризиса 31 августа. Россияне влезают в долги, а банки введут экзамены для клиентов

URA.Ru00:01

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда
AstroNews.ru29 августа в 03:45
8

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
14

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
225

Фомин и Соболев вызваны в сборную России по футболу

Москва, 30 августа 2020, 23:00 — REGNUM В национальную сборную России по футболу вызваны полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин и нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
REGNUMвчера в 16:00
1

Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье за месяц выросла в 2 раза

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.
Чита.Ру23:17