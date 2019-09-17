Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваМировые цены на нефть резко упали

Падение цен последовало за резким ростом, который был спровоцирован атакой дронов на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
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Почему резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии напугало международных инвесторов

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Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

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Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
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Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
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