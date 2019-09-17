Энергетика
Говорит МоскваМировые цены на нефть резко упали
Падение цен последовало за резким ростом, который был спровоцирован атакой дронов на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
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Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче Лиги чемпионов
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.
РБК 14:49
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Футбол
Тарасов: «Уже неделю тренируюсь с „Динамо“. Меня приняли как дома»
Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что тренируется вместе с московским «Динамо».
Sport24.ru 14:26
Политика
Путин ответил на предложение о «ремонте выборной системы»
Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
РБК 13:54
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru 13:33
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Энергетика
В Саудовской Аравии возобновили поставки нефти на прежнем уровне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что страна смогла оперативно восстановить поставку нефтепродуктов на прежнем уровне.
Газета.Ru 14:02
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Авто
Новому Hyundai ix35 удалось стать абсолютным бестселлером бренда
Судя по статистике, в очередной раз абсолютным бестселлером корейской марки стал кроссовер Hyundai ix35 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Фигурное катание
Дина Аверина завоевала золото ЧМ в упражнениях с мячом
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.
РИА Новости 12:51
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Музыка
Лазарев и Топалов «сцепились» в Instagram
Началось всё с того, что Лазарев опубликовал пост, посвящённый Павлу Устинову, которого, по мнению артиста, задержали во время митингов абсолютно ни за что.
ИнфоСМИ 14:44
Кино
Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России
Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.
Фильм Про 08:18
Армия и оружие
ВВС Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
РИА Новости 12:15
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета вчера в 14:35
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Происшествия
В Сочи задержали мужчину, который сбросил девушку с виадука
По данным следствия, 28-летний житель Сочи находился на Курортном проспекте города.
Вести.Ru 09:04
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
В России считают Израиль русскоязычным государством, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru 11:58
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва вчера в 18:50
Кино
История создания Ford GT40: вышел новый трейлер «Форд против Феррари»
Премьера фильма «Форд против Феррари» в России состоится 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 04:44
Футбол
Алана Мамаева опубликовала фото с мужем
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото после возвращения мужа из колонии.
РИА Новости 11:21
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о приоритетном направлении внешней политики республики, назвав таковым развитие и углубление двусторонних связей с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:52