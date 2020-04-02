В Кремле опровергли заявление американского лидера Дональда Трампа о телефонной беседе президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

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