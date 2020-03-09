с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). На открытии торгов стоимость майских фьючерсов на Brent составила $34,52 за баррель.

Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

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