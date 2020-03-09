Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent упала до минимума за четыре года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). На открытии торгов стоимость майских фьючерсов на Brent составила $34,52 за баррель.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.Ферганавчера в 18:04
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